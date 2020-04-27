Распоряжение правительства Чеченской Республики от 27 апреля 2020 года № 196-р "Об утверждении перечня непродовольственных товаров первой необходимости"

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, а также в целях предупреждения распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции:

1. Утвердить прилагаемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель М.М.Хучиев





Утвержден распоряжением правительства Чеченской Ресублики от 27 апреля 2020 года № 196-р

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Кожный антисептик для обеззараживания рук

3. Салфетки влажные очищающие

4. Салфетки бумажные

5. Платки носовые бумажные

6. Мыло туалетное твердое и жидкое

7. Мыло хозяйственное твердое и жидкое

8. Паста зубная

9. Щетка зубная

10. Бумага туалетная

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники детские

14. Спички в коробках, предназначенные для использования в быту

15. Свечи парафиновые

16. Пеленка для новорожденного

17. Шампунь детский

18. Крем от опрелостей детский

19. Бутылочка детская для кормления

20. Соска-пустышка

21. Бензин автомобильный

22. Дизельное топливо

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

26. Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного применения

27. Семена и посадочный материал

28. Агрохимикаты (включая минеральные и органические удобрения)

29. Инструмент, инвентарь хозяйственно-бытового назначения

30. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

31. Перчатки с полимерным покрытием, перчатки резиновые или из полимерных материалов

32. Респиратор для защиты органов дыхания

33. Очки защитные







