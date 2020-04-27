Распоряжение правительства Чеченской Республики от 27 апреля 2020 года № 196-р "Об утверждении перечня непродовольственных товаров первой необходимости"

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, а также в целях предупреждения распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции:
1. Утвердить прилагаемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель М.М.Хучиев
Утвержден распоряжением правительства Чеченской Ресублики от 27 апреля 2020 года № 196-р
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Кожный антисептик для обеззараживания рук
3. Салфетки влажные очищающие
4. Салфетки бумажные
5. Платки носовые бумажные
6. Мыло туалетное твердое и жидкое
7. Мыло хозяйственное твердое и жидкое
8. Паста зубная
9. Щетка зубная
10. Бумага туалетная
11. Гигиенические прокладки
12. Стиральный порошок
13. Подгузники детские
14. Спички в коробках, предназначенные для использования в быту
15. Свечи парафиновые
16. Пеленка для новорожденного
17. Шампунь детский
18. Крем от опрелостей детский
19. Бутылочка детская для кормления
20. Соска-пустышка
21. Бензин автомобильный
22. Дизельное топливо
23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)
24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)
26. Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного применения
27. Семена и посадочный материал
28. Агрохимикаты (включая минеральные и органические удобрения)
29. Инструмент, инвентарь хозяйственно-бытового назначения
30. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
31. Перчатки с полимерным покрытием, перчатки резиновые или из полимерных материалов
32. Респиратор для защиты органов дыхания
33. Очки защитные
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