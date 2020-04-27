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27.04.2020,  
12:51
Текст:  Антон Валагин

Это было унизительно: почему асы США боялись МиГ-15

Советскому истребителю МиГ-15 в небе Кореи удалось то, чего не смогли достичь немного раньше немецкие Messerschmitt и Focke-Wulf - выдавить из воздушного пространства бомбардировочную авиацию США. С появлением над Северной Кореей реактивных МиГов "суперкрепости" B-29 могли совершать боевые вылеты только по ночам, пишет американский журнал Air&Space.
Фото: Mark Harkin /Wikimedia.org Фото: Mark Harkin /Wikimedia.org
Фото: Mark Harkin /Wikimedia.org

Кошмар ВВС США начался утром 30 ноября 1950 года. К тому времени B-29 чувствовали себя хозяевами корейского неба: уже полгода они спокойно летали на бомбежки, как на учениях. Зенитная артиллерия с земли не доставала парившие в высоте четырехмоторные бомбардировщики, а редкие корейские истребители от них отгоняли реактивные Lockheed P-80. Однако в то утро стрелок B-29, совершавшего очередной налет на военную базу КНДР, увидел на горизонте точку. Она моментально приблизилась, превратилась в небольшой самолет, хлестнула по фюзеляжу бомбардировщика пушечной очередью и так же стремительно исчезла. Истребители сопровождения кинулись было преследовать нахала, но ничего, кроме точки на горизонте, не увидели.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Поврежденный бомбардировщик смог вернуться на базу, доклад стрелка мгновенно стал известен другим экипажам и погрузил их в мрачное уныние.

- Все были напуганы. В ходе подготовки к заданию нам предоставили информацию о состоявшемся перехвате. Я был так испуган в тот день, как никогда больше в своей жизни, - рассказал бывший стрелок B-29 Эрл Макгилл. Во время полета не было обычной болтовни по внутренней сети, экипаж напряженно молчал. В октябре 1951-го МиГи за один день - его прозвали "черным вторником", - сбили шесть бомбардировщиков.

- Я увидел истребитель. Был заметен лишь небольшой силуэт, я открыл по нему огонь. Система ведения огня на B-29 централизована, это обеспечивало определенный уровень защиты от истребителей, - вспоминал Макгилл. Самолет, по которому он стрелял, пилотировал Порфирий Овсянников. Когда его попросили оценить стрелковое вооружение B-29, советский летчик ответил: "Очень хорошее. Но три пушки МиГа позволяли вести огонь с 700 метров, поэтому мы могли атаковать группы B-29 с безопасной дистанции".

Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
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Американцы срочно перебросили в Корею только что принятые на вооружение истребители F-86 Sabre. Они были очень похожи на МиГи - настолько, что несколько "Сейбров" были сбиты своими же истребителями. Это неудивительно: оба самолета имели общую родословную. В 1945 году британские войска захватили завод Focke-Wulf в Саксонии. Их добычей стали чертежи, модели и данные аэродинамических испытаний самолета ТA-183 - победителя объявленного Люфтваффе "Чрезвычайного конкурса истребителей". К счастью для всех, наладить производство этой революционной машины немцы не успели. После падения Берлина советские войска нашли в министерстве авиации полный комплект чертежей ТA-183 и бесценные данные по испытаниям его крыла. Через два года, с интервалом всего в несколько недель в СССР и США появились МиГ-15 и F-86 Sabre.

Однако техника решала не все.В небе Кореи сошлись асы с боевым опытом Второй Мировой войны. Sabre лучше маневрировал в горизонтальной плоскости, МиГ имел отменную скороподъемность и мощное вооружение. Исходя из особенностей машин, летчики строили тактику боя.

- Это было унизительно, - признался генерал-лейтенант ВВС в отставке Чарльз "Дик" Кливленд, вспоминая свой первый бой с МиГ-15. Заложив крутой вираж, чтобы уйти от советского истребителя, его Sabre превысил параметры по сваливанию и вошел в штопор. Летчик спасся, но победа осталась за МиГом.

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