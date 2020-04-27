Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.04.2020,  
11:25
Текст:  Николай Грищенко

F-35 раскритиковали за неподготовленность к ближнему воздушному бою

Американские истребители F-35 имеют особенности, серьезно ограничивающие сверхзвуковую скорость полета на больших высотах. Самолет пятого поколения также не способен вести ближний воздушный бой.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Видео: ударный самолет ВМФ России подкрался к авианосцу США

Как заявил изданию Defense News офицер ВМС США в отставке Брайан Кларк, концепция применения F-35 базируется на стелс-технологиях и способности сбивать самолеты противника прежде, чем они обнаружат американский истребитель.

"Полагаться на дальнее поражение - это перспектива, которая по историческим причинам вызывает недоверие у морской авиации. Во время войны во Вьетнаме, когда в воздушной войне стали чаще применять ракеты и отказываться от пушек, число погибших в воздушных боях возросло", - говорится в публикации.

Кроме того, военные аналитики отмечают, что F-35 недостаточно маневренный и неспособен вести ближний воздушный бой.

Как сообщает The National Interest, в январе 2015 года проводился учебный воздушный бой между F-35A и F-16D. Cтелс-самолет пятого поколения оказался слишком медленным, чтобы победить 25-летний истребитель.

"Вера ВВС в дальний воздушный бой обернулась катастрофической во Вьетнаме. Есть веские основания полагать, что этот подход окажется столь же катастрофичным, когда эскадрильи новых F-35 впервые отправят в бой против серьезного врага", сообщает издание.

В качестве примера автор NI Дэвид Экс напомнил, что во Вьетнаме американские истребители применили 321 ракету "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, но только восемь процентов достигли целей При этом более маневренные МиГ-17 могли не просто увернуться от ракет, но и сесть на хваост американцам.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Минобороны РФ
Экипажи Ил-76 обеспечили первое высотное десантирование в Арктике 26.04.2020
Американский летчик сравнил F-22 и Eurofighter 23.04.2020
Операция "Деньжата": зачем США украли у КНДР истребитель 23.04.2020
самолеты
Фото: Пресс-служба Министерства обороны России
ВДВ России впервые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике 26.04.2020
Ценой жизни: как испытывали первые советские реактивные истребители 24.04.2020
Минобороны будет эксплуатировать самолеты Ту-134 до 2033 года 23.04.2020
истребители
Истребитель МиГ-35 может стать идеальным выбором для Индии 22.04.2020
Турецкие истребители F-16 заметили в небе Ливии 21.04.2020