Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 апреля 2020 года № 165-п "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 27 июня 2014 года № 51-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", с учетом постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 26-5/10/П-3504, письма заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2020 года № ТГ-П12-3725кв, согласования руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 25 апреля 2020 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1.1. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - COVID-19), в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, связанного с распространением COVID-19, в условиях карантина ввести в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в график работы стационарных организаций (в том числе отделений) социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - организации) круглосуточное оказание социальных услуг (далее - график работы).

1.2. В период работы организаций в условиях карантина обеспечить:

1.2.1. Круглосуточную охрану организации без допуска граждан, за исключением сотрудников, оказывающих экстренную и неотложную помощь различной направленности.

1.2.2. Завоз продуктов, медикаментов, предметов жизнеобеспечения, средств индивидуальной защиты с учетом графика работы организации в условиях карантина.

1.2.3. Выделение зон на территории организации с визуальным обозначением инфекционного контроля, с напоминанием об использовании средств индивидуальной защиты при входе (в том числе временными ограждениями, сигнальными лентами) для маршрутизации сотрудников, технического персонала, охраны, а также иных организаций на случай экстренной необходимости без нарушения санитарно-эпидемиологических требований и условий карантина.

1.2.4. Трехразовое питание сотрудников.

1.2.5. Места отдыха (в том числе в ночное время), места досуга для сотрудников, свободных от работы, оснащенные компьютерной техникой, телевизорами, средствами связи, услугами WI-FI.

1.2.6. Сотрудников средствами индивидуальной защиты.

1.2.7. Утверждение правил внутреннего распорядка на период работы в условиях карантина для сотрудников и получателей социальных услуг, ознакомление с утвержденными правилами сотрудников, получателей социальных услуг и их родственников (законных представителей).

1.2.8. Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и сотрудников организаций.

1.3. Предусмотреть установление сотрудникам, выполняющим трудовые функции в соответствии с графиком работы, дополнительную выплату в размере 11 500 рублей.

1.4. При выявлении граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, в период деятельности организаций в условиях карантина организовать ежедневное предоставление социальных услуг на дому по месту их проживания.

2. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовать обеспечение тестирования на наличие/отсутствие COVID-19 сотрудников организаций, осуществляющих деятельность в условиях карантина, не позднее чем за 2 дня до начала их работы.

3. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме социального обслуживания, обеспечить исполнение настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







