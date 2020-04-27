Постановление правительства Красноярского края от 24 апреля 2020 года № 275-п "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 "О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.04.2020 № 18, в связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами, постановляю:

1. Ввести с 24 апреля 2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края.

2. Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию Красноярского края.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю в установленном законодательством порядке привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами:

необходимые силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края;

силы и средства органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края;

нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований;

на добровольной основе население Красноярского края, оказавшееся в зоне чрезвычайной ситуации, к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Красноярского края:

организовать доведение информации о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края до населения и руководителей организаций;

организовать разъяснительную работу с населением о запрете сжигания сухой травы, древесных остатков, а также разведения открытого огня.

5. Министерству лесного хозяйства Красноярского края:

ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств;

обеспечить участие руководящего состава лесничеств в составе оперативных штабов муниципальных образований Красноярского края;

организовать необходимую работу по тушению лесных пожаров на территории Красноярского края;

обеспечить в случае необходимости переброску дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров в рамках межбазового маневрирования.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю:

принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;

в пределах своих полномочий оказать содействие по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Красноярского края А.Г. Цыкалова.

8. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин







