В связи с переходом некоторых государственных и муниципальных организаций на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней, в соответствии со статьей 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Обеспечить трехразовым питанием за счет средств областного бюджета (далее - питание) работников:

1.1. Организаций с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

1.2. Организаций, которые при осуществлении своих трудовых обязанностей контактируют с лицами, инфицированными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо с биологическими материалами указанных лиц.

2. Действие настоящего постановления распространяется:

2.1. На организации, учредителями которых являются органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

2.2. На участвующие в реализации отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в сфере социального обслуживания населения организации, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

3. Питание за счет средств областного бюджета предоставляется работникам, переведенным на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней на основании соответствующего распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.

4. Стоимость питания устанавливается в размере 300 рублей в сутки на человека. Указанная стоимость включает в себя расходы на приобретение продуктов питания, одноразовой посуды.

5. В случае привлечения к обеспечению питанием сторонних организаций стоимость их услуг по обеспечению питанием не может превышать сумму, установленную пунктом 4 настоящего постановления.

6. Финансовые средства, необходимые для организации питания работников, предоставляются в следующем порядке:

на питание работников государственных казенных учреждений Кемеровской области - Кузбасса - за счет увеличения сметного финансирования в соответствии с требованиями действующего законодательства;

на питание работников государственных бюджетных и автономных учреждений Кемеровской области - Кузбасса - в виде субсидий на иные цели в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2011 № 496 "О Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Кемеровской области на иные цели из областного бюджета";

на питание работников муниципальных учреждений - за счет средств, предусмотренных на финансирование соответствующих государственных полномочий.

7. Организация питания осуществляется:

медицинскими организациями, организациями, учредителем которых является Министерство здравоохранения Кузбасса, - в порядке, установленном Министерством здравоохранения Кузбасса;

организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в стационарной и полустационарной формах, в том числе участвующими в реализации отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания населения, - в порядке, установленном Министерством социальной защиты населения Кузбасса;

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе участвующими в реализации отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальными учебно-воспитательными учреждениями - в порядке, установленном Министерством образования и науки Кузбасса.

8. Министерству финансов Кузбасса принять меры по реализации настоящего постановления в порядке, установленном пунктом 4 статьи 21 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ).

9. В абзаце двадцать седьмом пункта 2 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Кемеровской области на иные цели из областного бюджета, утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2011 № 496 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.03.2012 №76, от 10.08.2012 № 337, от 01.03.2013 № 83, от 31.05.2013 № 230, от 02.06.2016 № 208, от 19.06.2017 № 300, постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.09.2019 № 559), слово "медицинским" исключить.

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М., заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Пахомову Е.А.

12. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16.04.2020, и действует до окончания периода действия на территории Кемеровской области - Кузбасса в связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний в установленном действующим законодательством порядке режима функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "Повышенная готовность" либо "Чрезвычайная ситуация".

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







