Указ главы Республики Мордовия от 27 апреля 2020 года № 124-УГ "Об особенностях назначения отдельных мер социальной поддержки в период действия на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации пункта 10 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Установить, что в период действия на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности, введенного Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - режим повышенной готовности), с особенностями, установленными настоящим Указом, назначаются меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии со следующими указами Главы Республики Мордовия:

Указом Главы Республики Мордовия от 31 июля 2009 г. № 141-УГ "О порядке установления ежемесячной надбавки к страховой пенсии по случаю потери кормильца членам семьи погибшего (умершего) лица, замещавшего должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы в Республике Мордовия";

Указом Главы Республики Мордовия от 21 сентября 2009 г. № 182-УГ "Об утверждении Положения о порядке установления государственным служащим Республики Мордовия, находящимся на пенсии, за особые заслуги перед Республикой Мордовия индивидуальной ежемесячной надбавки к страховой пенсии по старости (инвалидности)";

Указом Главы Республики Мордовия от 28 октября 2009 г. № 221-УГ "О порядке предоставления пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Мордовия и лицам, замещавшим государственные должности Республики Мордовия";

Указом Главы Республики Мордовия от 30 октября 2009 г. № 227-УГ "Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальной ежемесячной надбавки к страховой пенсии по старости (инвалидности) руководителям организаций, находящимся на пенсии, за особые заслуги перед Республикой Мордовия";

Указом Главы Республики Мордовия от 22 марта 2010 г. № 50-УГ "О порядке назначения ежемесячного пособия членам семьи умерших (погибших) лиц, замещавших государственные должности Республики Мордовия".

2. Установить, что в период действия на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности назначение гражданам мер социальной поддержки осуществляется на основании документов и сведений, направленных гражданами на электронную почту учреждений социальной защиты населения, адреса которой размещены на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия на странице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. При отсутствии у гражданина возможности направить необходимые документы и сведения на электронную почту учреждения социальной защиты населения прием документов осуществляется в помещении учреждения по предварительной записи.

В случае если по результатам входной термометрии у гражданина установлено повышение температуры тела до 37,2 градуса и выше, прием документов и сведений у гражданина в помещении учреждения социальной защиты населения не допускается.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







