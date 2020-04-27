Распоряжение министерства здравоохранения Московской области от 24 апреля 2020 года № 41-Р "Об утверждении алгоритмов ведения пациентов с ОРВИ, COVID-19, и пневмонией в амбулаторных условиях (на дому)"

В целях исполнения постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области", своевременной диагностики и определения тактики ведения пациентов с симптомами респираторных заболеваний в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 5 (08.04.2020)", Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19 Версия 2, (16.04.2020)", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1213н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии":

1. Утвердить алгоритмы ведения пациентов с ОРВИ, COVID-19 и пневмонией в амбулаторных условиях (на дому) в соответствии с приложениями 1-4 к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать главным врачам государственной системы здравоохранения Московской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, использовать утвержденные алгоритмы при наблюдении и лечении пациентов.

3. Управлению организационной и документационной работы Министерства здравоохранения Московской области обеспечить:

1) официальное опубликование настоящего распоряжения в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области;

2) размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) направление копии настоящего распоряжения в Прокуратуру Московской области в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации;

4) направление копии настоящего распоряжения вместе со сведениями об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в семидневный срок после для первого его официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения Московской области Значкову Е.А.

Министр здравоохранения Московской области С.А.Стригункова







