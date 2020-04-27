Постановление правительства Новосибирской области от 25 апреля 2020 года № 137-п "О выплатах стимулирующего характера медицинским и иным работникам на период предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области"

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" (далее - постановление от 02.04.2020 № 415), от 12.04.2020 № 484 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19" (далее - постановление от 12.04.2020 № 484), для повышения укомплектованности работниками, обеспечивающими оказание медицинской помощи на период предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области, Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Установить на период с 30 января 2020 года по 30 июня 2020 года выплаты стимулирующего характера, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с учетом районного коэффициента по категориям, в размере согласно приложению № 1.

Выплаты осуществляются в пределах объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в соответствии с постановлением от 02.04.2020 № 415.

2. Установить на период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года выплаты стимулирующего характера за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, и средств областного бюджета Новосибирской области за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), с учетом районного коэффициента по категориям, в размере согласно приложению № 2.

Выплаты, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осуществляются в пределах объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в соответствии с постановлением от 12.04.2020 № 484.

Выплаты районного коэффициента в повышенном размере в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 "О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории Новосибирской области" осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству здравоохранения Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

3. Установить за счет средств областного бюджета Новосибирской области на период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Новосибирской области, с учетом районного коэффициента по категориям, в размере согласно приложению № 3.

4. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) утвердить:

1) порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам на период предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области:

а) за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

б) за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19);

в) за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Новосибирской области;

2) перечень учреждений, их структурных подразделений, участвующих в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера;

3) порядок согласования локальных нормативных актов медицинских учреждений, участвующих в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







