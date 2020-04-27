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27 апреля 2020 г.

Постановление правительства Орловской области от 24 апреля 2020 года № 267 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 4 апреля 2020 года № 206 "Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести в приложение 4 к постановлению Правительства Орловской области от 4 апреля 2020 года № 206 "Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, дополнив его пунктами 9-11 следующего содержания:

"9. В случае установления факта невыполнения организацией, получившей разрешение на осуществление деятельности, обязанностей по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также обеспечению соблюдения работниками социальной дистанции (не менее 1 метра друг от друга) по решению Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, принимаемому в форме приказа на основании информации, поступившей от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, разрешение на осуществление деятельности в отношении данной организации аннулируется со дня издания соответствующего приказа.

10. Решение Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области об аннулировании разрешения на осуществление деятельности принимается в течение одного рабочего дня со дня получения информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка.

11. Копия приказа Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка, направляется в день его принятия соответствующей организации в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков



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