Постановление правительства Орловской области от 24 апреля 2020 года № 268 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 155 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области"

Правительство Орловской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 155 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области" следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Установить, что обязательными для исполнения гражданами и организациями правилами поведения при введении режима повышенной готовности являются правила поведения (требования, ограничения), предусмотренные настоящим постановлением, указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и иными нормативными правовыми актами Орловской области, предусматривающими обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности.";

2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.".

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков







