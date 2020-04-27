Председатель ПСБ и глава Удмуртии обсудили меры поддержки ОПК в регионе

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов провели рабочее совещание, на котором обсудили меры поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса региона в условиях вызванной COVID-19 пандемии. Совещание прошло в формате видеоконференции, в нем также приняли участие руководители предприятий ОПК республики.

Как отметили участники совещания, для промышленных производств Удмуртии главная задача сейчас - бесперебойное выполнение госконтрактов и сохранение темпов выпуска продукции двойного назначения и гражданской продукции. В республике высокая концентрация предприятий оборонных отраслей, и ПСБ успешно развивает отношения со всеми предприятиями ОПК региона. В ходе совещания главы банка и региона договорились об усиленных совместных мерах поддержки региональных оборонных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в рамках сопровождения ГОЗ.

"В сложившейся эпидемиологической ситуации мы сосредоточены на обеспечении бесперебойной работы всех необходимых для наших клиентов операционных процессов, - подчеркнул председатель ПСБ Петр Фрадков. - В равной степени внимание уделяется оперативной выработке мер поддержки согласно поручениям президента России, федерального правительства и Центрального банка. Мы гарантируем клиентам ПСБ всестороннюю помощь и взаимодействие при развитии различных внешних сценариев. Банк намерен способствовать эффективной модернизации и росту производства продукции гражданского и двойного назначения".

Глава Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что в регионе сосредоточены производства полутора десятков предприятий блока ОПК, которые без преувеличения можно назвать локомотивами экономики республики. "В текущих реалиях крайне важно создать все условия для бесперебойной работы таких предприятий - как с позиций обеспечения выполнения гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки, так и с позиции выпуска конкурентоспособной продукции гражданского назначения. ПСБ в очередной раз подтверждает статус надежного партнера, который обеспечивает все необходимые банковские процессы, предлагает оптимальные с учетом сегодняшнего дня решения", - отметил глава региона.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"