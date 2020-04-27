Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.04.2020,  
15:36
Текст:  Алексей Моисеев

Ракетный "Партизан": "Град-П" стал проклятием для армии США во Вьетнаме

Характер боевых действий в Южном Вьетнаме требовал, чтобы подразделения, сражавшиеся с американскими агрессорами, имели достаточно легкое, компактное и в то же время мощное оружие.
Фото: Bình Giang / wikimedia.org Фото: Bình Giang / wikimedia.org
Фото: Bình Giang / wikimedia.org
Фото: Hellfire555 / youtube.com
Новые легкие танки США не смогли превзойти российский "Спрут-СД"

Таким требованиям в полной мере отвечает не слишком известная сейчас модификация знаменитого "Града", советская 122-мм реактивная установка 9П132. В своем названии она имеет букву "П", что означает "Партизан". Именно для формирований, ведущих в джунглях такую специфическую войну, и было создано это средство поражения.

Внешне оно выглядит очень просто: пусковая труба диной 2 100 мм на треноге. Также имеется прицел. Масса в собранном состоянии - 55 килограммов.

Для транспортировки разбирается на две части. Легко переносится и маскируется. Необходимо всего чуть более двух минут, чтобы привести установку в боевое положение. Для запуска применяется выносной не боящийся влаги пульт. Это позволяет обезопасить расчет в случае ответного удара. "Град-П" не боится 50-градусной жары.

Для ударов используются снаряды, способные поражать цели на дистанциях до 10 800 метров. Их вес - 46 килограммов. При взрыве образовывается до 6 200 осколков.

С появлением 9П132 в этой горячей точке в середине 60-х годов военные США могли получить неожиданные удары практически с любого направления, что еще больше усложняло и без того нелегкую жизнь оккупантов на чужой земле.

Судя по публикациям, в настоящее время эти установки продолжают оставаться на вооружении Вьетнамской народной армии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
артиллерия
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Весь экипаж авианосца Nimitz проверят на коронавирус 26.04.2020
Видео: БМ-14 поддержала американские гаубицы на учениях во Вьетнаме 17.04.2020
Минобороны получило модернизированную самоходную пушку "Малка" 16.04.2020
Вьетнам
Фото: Минобороны РФ
Экипажи Ил-76 обеспечили первое высотное десантирование в Арктике 26.04.2020
Как новый: вьетнамский ПТ-76 в идеальном состоянии показали на видео 22.04.2020
Советские БТР-152 поддерживают в боевой готовности в армии Вьетнама 10.04.2020