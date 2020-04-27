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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Удмуртия приняла от Марий Эл эстафету песен Победы

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Удмуртия приняла от Марий Эл эстафету исполнения песен Победы. К акции подключился коллектив Удмуртской государственной филармонии - Академическая хоровая капелла, сообщает пресс-служба правительства региона.

Артисты подошли к процессу творчески и спели известную песню "День Победы" на удмуртском языке. Автором перевода стал удмуртский писатель Петр Захаров. По его словам, впервые он перевел эту песню еще после службы в армии в 1985 году.

Фото: iStock
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- В армии эта песня была строевой. И я решил ее спеть, как бывший гитарист вокального инструментального ансамбля, на концерте, посвященном Дню Победы. Я перевел быстро и спел на удмуртском. Текст был наклеен на гитаре, чтобы не перепутать слова. Гитара была не моя, текст остался на гитаре. И я особо не переживал по поводу этой потери. Но когда ко мне начали подходить люди, спрашивая у меня удмуртский текст, я не на шутку озадачился. Начал искать текст, а гитарист был не местный, он куда-то уехал. Я сел снова переводить, но у меня уже не получалось. То ритмика, то рифма не та. А в первый раз мигом перевел, и текст почти не отличался смыслом, - рассказал Захаров.

Второй раз за перевод множества других военных песен он взялся уже в 1990-х годах тоже при подготовке праздничного концерта ко Дню Победы.

- Акция "Наш День Победы", в том числе, символизирует сплоченность народов России во время, полное лишений и горя. Поэтому и локации для съемок весьма примечательны. Здесь символы памяти и трудового вклада нашего региона в Победу в Великой Отечественной войне: вечный огонь, памятник труженикам тыла и сквер имени Калашникова около Ижевского государственного технического университета, - прокомментировал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

До Удмуртии участие в акции приняли Мордовия и Марий Эл. Все видео можно посмотреть в социальных сетях по хештегам #нашденьпобеды #песнипобедыПФО

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