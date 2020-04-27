О вечном и фальшивом напомнила история юного украинского певца

"Смуглянка" была написана композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым еще в 1940 году как часть сюиты о Гражданской войне. И отдельно не исполнялась. Впервые песня прозвучала в Концертном зале имени Чайковского уже в 1944 году - в исполнении Краснознаменного ансамбля А.В. Александрова. Трансляция шла по радио - и "Смуглянку в считанные дни подхватили в тылу и на фронте.

Через три четверти века ее спел на международном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне 12-летний Максим Ткачук из крошечного села на Волыни. И завоевал главный приз, опередив участников из 23 стран.

А по возвращении домой мальчишку "зацькували".

Затравили.

Самые мягкие по нынешним украинским временам оскорбления - "москальська сволота", "сучий изменник..." За многими публикациями - представители националистической партии "Свобода". После такой встречи единственное интервью мальчик с синими как море глазами начал с исполнения ... народной украинской повстанческой песни "Плакала калина", которая полюбилась последователям Степана Бандеры и УПА;

Чи Роман iз Львова, чи Тарас з Волинi?

Всiм героям слава !!! Слава Укранi!!!

Впрочем, именно с этой песней Максим выиграл международный конкурс в Одессе, который и дал ему возможность отправиться в Великобританию. И там поразить жюри великой, на все времена советской песней!

Политическая сшибка уже и в детских головах. Реальность сегодняшней Украины...

Актер Владимир Талашко, как и Максим уроженец Волыни, сыгравший старшего лейтенанта Скворцова в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики", вспоминал:

- Леонид рассказывал мне, как появилась в картине эта песня. В детстве, сразу после войны, они катались на подножках проходивших теплушек. И в одной он увидел летчика, пехотинца и артиллериста, которые ехали с фронта через Донбасс. Они выпивали, закусывали и пели "Смуглянку". "И в тот момент я решил, что, если буду снимать кино о летчиках, она там обязательно будет звучать".

И прозвучала. И продолжает несмотря ни на что звучать в сегодняшней Украине. До слез, до глубин памяти, которая все равно победит беспамятство.

ПОСЛЕСЛОВИЕ "РОДИНЫ"

Волынского мальца можно сравнить с зёрнышком, оказавшимся между жерновами. Его отрочество совпало с распадом всех и всяческих связей - от личных до межгосударственных.

Максим не нужен ни отцу, ни матери. У них свои семьи. И мать, и отец пытаются начать жизнь с чистого листа. С чистого листа пытается начать свою историю Украина. А в это же время взрослые дяди и тети делают свой бизнес на голосе мальчика...

Вынесет ли хрупкая детская психика эти экстремальные нагрузки? Задумываются ли об этом взявшие мальчишку в кольцо политические продюсеры во главе с украинским президентом, внуком фронтовика?