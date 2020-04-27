Российские военные начнут получать тепловизоры "Сыч" в 2021 году

В 2021 году российские войска начнут получать носимые тепловизоры "Сыч", предназначенные для инженерной разведки позиций противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на холдинг "Росэлектроника", входящий в Ростех.

Недавние госиспытания созданного прибора "Сыч-3ИР" завершились удачно. Он создан на входящем в холдинг ЦНИИ "Циклон" по техзаданию Минобороны РФ.

Напомним, инженерная разведка - это добывание и изучение данных о местности, ее инженерном оборудовании, позициях противника и используемых им средствах поражения. Во время инженерной разведки оценивается проходимость техники на местности, характер грунтов, водных преград, степень разрушения имеющихся инженерных объектов и т.д.