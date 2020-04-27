Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Поручить руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), включенных (включенным) в перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые (которых) не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 148-рп (далее соответственно - организации (индивидуальные предприниматели), перечень организаций (индивидуальных предпринимателей):

1.1. Издать в 2-дневный срок локальные правовые акты, регламентирующие организацию работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, исключающего риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - локальные правовые акты), с учетом рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, содержащихся в письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 и приведенных в приложении 1 к настоящему постановлению.

1.2. Уведомлять в произвольной письменной форме органы местного самоуправления поселений, городских округов Ставропольского края, на территориях которых организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют свою деятельность, о возобновлении их деятельности с приложением принятого ими локального правового акта.

1.3. Обеспечить соблюдение рекомендаций для работодателей, направленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю и доведенных до сведения организаций (индивидуальных предпринимателей) распоряжением Губернатора Ставропольского края от 08 апреля 2020 г. № 185-р "О рекомендациях по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019".

2. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, руководствоваться при организации своей работы рекомендациями по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащимися в письме Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и приведенными в приложении 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), оказывающих (оказывающим) населению услуги по химической чистке и услуги прачечных, руководствоваться при организации своей работы рекомендациями по организации работы прачечных и химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащимися в письме Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и приведенными в приложении 3 к настоящему постановлению.

4. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), осуществляющих (осуществляющим) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты:

4.1. Руководствоваться при организации своей работы рекомендациями по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащимися в письме Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и приведенными в приложении 4 к настоящему постановлению.

4.2. При возобновлении деятельности допускать работников к исполнению своих трудовых обязанностей исключительно при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронави-русную инфекцию (COVID-19).

4.3. Незамедлительно уведомлять органы местного самоуправления поселений, городских округов Ставропольского края о возобновлении своей деятельности с приложением к уведомлению списка работников, прошедших лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и получивших отрицательный результат такого лабораторного исследования.

4.4. Обеспечить еженедельное направление в министерство здравоохранения Ставропольского края заявок на проведение в медицинских организациях лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) своих работников.

4.5. Еженедельно направлять своих работников для прохождения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и незамедлительно отстранять тех из них, у которых результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) является положительным.

5. Поручить министерству здравоохранения Ставропольского края:

5.1. Организовать с 27 апреля 2020 года на основании заявок организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и возобновляющих свою деятельность, проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников указанных организаций (индивидуальных предпринимателей).

5.2. Незамедлительно уведомлять Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю и руководителей организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, в случае выявления у работников указанных организаций (индивидуальных предпринимателей) положительного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

5.3. Обеспечить на основании заявок организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, еженедельное проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

5.4. Обеспечить уведомление медицинскими организациями, осуществляющими лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), работников организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, о полученном положительном результате таких лабораторных исследований.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, городских округов Ставропольского края при оформлении специальных пропусков работникам организаций (индивидуальным предпринимателям) осуществлять проверку соответствия деятельности организации (индивидуального предпринимателя) виду экономической деятельности, предусмотренному перечнем организаций (индивидуальных предпринимателей).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Приложение 1 к постановлению Правительства Ставропольского края от 25 апреля 2020 г. № 211-п

Рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Позиции, приведенные в настоящих рекомендациях, целесообразно регламентировать распорядительными документами организации. При получении информации работодателем о нарушении установленных ограничений рассматривать вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности, с соблюдением норм трудового права.

1. Общая организация деятельности предприятия

1.1. Преимущественно сотрудники должны быть переведены на дистанционную форму работы, с соблюдением режима самоизоляции. В том числе, временному отстранению от работы или переводу на дистанционную форму работы подлежат лица из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные женщины.

1.2. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема и выдачи корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции.

1.3. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи и видеоконференцсвязи для передачи информации.

1.4. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.

1.5. Ограничение направления сотрудников в командировки.

1.6. Обеспечение прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров в установленном порядке.

При организации медицинских осмотров и выборе медицинской организации необходимо учитывать возможность соблюдения медицинскими организациями рекомендаций к организации работы в период действия ограничительных мероприятий, в том необходимость максимального ограничения контактов, недопущение массового скопления людей и др. (письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27). Предпочтение должно быть отдано медицинским организациям, имеющим возможность организации мобильных медицинских комплексов, с выездом на предприятие.

С учетом ограниченной пропускной способности медицинских организаций первоочередно должен быть организован медицинский осмотр контингентов, представляющих эпидемиологическую опасность, в том числе - работников организаций, пищевой промышленности, общественного питания, бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организаций, при осуществлении ими деятельности в период действия ограничительных мероприятий.

2. На этапах деятельности предприятия

Информирование работников:

2.1. Информирование о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ).

2.2. Информирование о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних условиях:

акцент на необходимости вызова врача на дом;

акцент на запрете самостоятельного посещения медицинской организации;

запрет на посещение работы при выявлении признаков ОРВИ.

2.3. Информирование о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника на рабочем месте:

акцент на необходимости обращения к уполномоченному должностному лицу, для последующей изоляции и организации транспортировки;

акцент на запрете самостоятельного передвижения по территории организации, за исключением места временной изоляции, до принятия решения о способах транспортировки.

2.4. Информирование о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), о правилах личной и общественной гигиены: режиме регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.

2.5. Информирование о нежелательности планирования проведения отпусков в странах и регионах Российской Федерации, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

2.6. Информирование о правилах использования спецодежды и СИЗ, в том числе масок и перчаток;

акцент необходимости соблюдения режима использования масок (1 раз в 3 часа), на недопустимости повторного применения одноразовых масок и перчаток.

2.7. Информирование о "горячих" телефонах для вызова врача и для получения необходимых консультаций.

2.8. Информирование об официальных информационных ресурсах (сайты Всемирной организации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора).

2.9. Информирование об ответственности за распространение ложной информации.

3. Доставка на работу (с работы)

3.1. С целью минимизации контактов, для лиц, у которых отсутствует личный транспорт, рекомендуется доставка на работу (с работы) транспортом предприятия, со сбором (высадкой) в определенных точках населенного пункта.

3.2. Транспортные средства, которыми осуществляется доставка, должны подвергаться периодической дезинфекции в соответствии с установленными правилами (письмо Роспотребнадзора от 13.02.2020 №02/2120-2020-32).

3.3. При наличии технологической возможности, для предотвращения одновременного скопления большого количества людей на входе/выходе (в том числе на проходных заводов) рекомендуется:

максимальное упрощение процедуры идентификации работников на КПП (предпочтительно - использование автоматических устройств с магнитными картами, исключающих визуальную проверку документов);

при прохождении пропускных пунктов рекомендуется обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора метров; рекомендуется нанести соответствующую сигнальную разметку на полу помещения пропускного пункта и на подходе к нему;

разделение начала и окончания рабочих смен на несколько последовательных периодов; периоды между началом/окончанием разных смен должны быть достаточными для прохождения всех работников смены через КПП без очереди;

максимальное разделение входов на территорию и в здания для работников разных производственных подразделений, не контактирующих в течение смены.

3.4. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника.

3.5. Опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации.

3.6. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

3.7. Исключение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

4. Технологический процесс

4.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен.

4.2. Выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками.

4.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

4.4. На промышленных предприятиях: необходимо уделить повышенное внимание к функционированию систем вентиляции и пылеподавления, обеспечению предельно допустимых концентраций пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механизации, автоматизации технологических процессов, максимальному сокращению контакта работающих с промышленными аэрозолями, парами, газами.

4.5. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:

до 50 кв. метров - не более 5 человек;

до 100 кв. метров - не более 10 человек;

до 200 кв. метров - не более 25 человек;

свыше 200 кв. метров - не более 50 человек.

4.6. В местах, где возможно скопление людей (производственные помещения, столовые и др.), рекомендуется обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора метров; рекомендуется нанести соответствующую сигнальную разметку.

4.7. Организация опроса и осмотров работников на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая периодичность 1 раз в 4 часа).

4.8. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки производственных, служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

4.9. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. Определение количества облучателей из расчета на объем помещений, а также режима их работы, должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным установкам.

Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

4.10. Обеспечение работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

Контроль за использованием указанных средств.

4.11. При централизованном питании работников - организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.

Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.





Приложение 2 к постановлению Правительства Ставропольского края от 25 апреля 2020 г. № 211-п

Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием предприятия проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 20 минут для исключения контакта между ними.

5.2. При наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них обслуживание одновременно не более одного транспортного средства на одном посту; при наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживание не более одного транспортного средства одновременно.

5.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия, перемещение внутри предприятия.

5.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.6. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

14. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

15. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).





Приложение 3 к постановлению Правительства Ставропольского края от 25 апреля 2020 г. № 211-п

Рекомендации по организации работы прачечных и химчисток с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием прачечной и химчистки проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в химчистку или прачечную лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.2. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри предприятия.

5.4. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.5. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников ит.д.).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).





Приложение 4 к постановлению Правительства Ставропольского края от 25 апреля 2020 г. № 211-п

Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции

1. Перед открытием салона красоты или парикмахерской проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в салоны красоты или парикмахерскую лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними.

5.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской; при непредвиденном скоплении очереди оргаизация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

5.3. Оказание услуг каждому посетителю в отдельном кабинете.

5.4. Организация посменной работы сотрудников.

5.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение внутри салона или парикмахерской.

5.6. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.

5.7. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли.

10. Ежедневную (после окончания работы) стирку по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне красоты или парикмахерской (при наличии соответствующих условий).

11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

13. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

14. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников И т.д.).

15. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

16. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

17. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

18. Недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.







