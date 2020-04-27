Распоряжение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2020 года № 130-Р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р"

В целях исполнения подпункта 23.1 пункта 23 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности":

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р "Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности".

2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов

Утверждено распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2020 года № 130-Р

Изменения, которое вносится в распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р

Распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р "Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности" изложить в следующей редакции:

"Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности

В целях исполнения подпункта 23.1 пункта 23 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности":

1. Утвердить:

первый пакет к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 1;

перечень видов предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к первому пакету к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 2.

второй пакет к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 3;

перечень видов предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ко второму пакету к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 4.

третий пакет к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 5;

перечень видов предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к третьему пакету к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 6.

2. Департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа:

2.1. организовать реализацию комплекса мероприятий, направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - комплекс мероприятий);

2.2. организовать внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с установленной компетенцией;

2.3. произвести расчет недополученных доходов в рамках реализации первого и второго пакетов к комплексу мероприятий;

2.4. разработать проект распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа "О выделении дополнительных ассигнований, направленных на восстановление недополученных доходов в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

3. Департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа:

3.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;

3.2. организовать внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с установленной компетенцией;

3.3. организовать аналогичную работу с муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе.

4. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа:

4.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;

4.2. организовать внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с установленной компетенцией.

5. Департаменту по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа:

5.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;

5.2. организовать внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с установленной компетенцией.

6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе:

6.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;

6.2. организовать внесение изменений в соответствующие муниципальные правовые акты.

7. Рекомендовать главам поселений в Ямало-Ненецком автономном округе организовать работу, указанную в пункте 6 настоящего распоряжения, в пределах своих полномочий во взаимодействии с главами муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе.

8. Рекомендовать микрокредитной компании "Фонд финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа":

9.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;

9.2. организовать внесение изменений в соответствующие документы.

10. Рекомендовать фонду "Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства ЯНАО "Мой бизнес":

10.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;

10.2. организовать внесение изменений в соответствующие документы.

11. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.

12. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







