Распоряжение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2020 года № 130-Р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р"

В целях исполнения подпункта 23.1 пункта 23 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности":
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р "Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности".
2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов
Утверждено распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2020 года № 130-Р
Изменения, которое вносится в распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р
Распоряжение Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р "Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности" изложить в следующей редакции:
"Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности
В целях исполнения подпункта 23.1 пункта 23 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности":
1. Утвердить:
первый пакет к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 1;
перечень видов предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к первому пакету к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 2.
второй пакет к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 3;
перечень видов предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ко второму пакету к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 4.
третий пакет к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 5;
перечень видов предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к третьему пакету к комплексу мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложению № 6.
2. Департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа:
2.1. организовать реализацию комплекса мероприятий, направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - комплекс мероприятий);
2.2. организовать внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с установленной компетенцией;
2.3. произвести расчет недополученных доходов в рамках реализации первого и второго пакетов к комплексу мероприятий;
2.4. разработать проект распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа "О выделении дополнительных ассигнований, направленных на восстановление недополученных доходов в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
3. Департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа:
3.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;
3.2. организовать внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с установленной компетенцией;
3.3. организовать аналогичную работу с муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе.
4. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа:
4.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;
4.2. организовать внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с установленной компетенцией.
5. Департаменту по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа:
5.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;
5.2. организовать внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с установленной компетенцией.
6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе:
6.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;
6.2. организовать внесение изменений в соответствующие муниципальные правовые акты.
7. Рекомендовать главам поселений в Ямало-Ненецком автономном округе организовать работу, указанную в пункте 6 настоящего распоряжения, в пределах своих полномочий во взаимодействии с главами муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе.
8. Рекомендовать микрокредитной компании "Фонд финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа":
9.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;
9.2. организовать внесение изменений в соответствующие документы.
10. Рекомендовать фонду "Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства ЯНАО "Мой бизнес":
10.1. организовать реализацию комплекса мероприятий;
10.2. организовать внесение изменений в соответствующие документы.
11. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
12. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов
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