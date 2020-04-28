Чем занимаются и как тренируются в самоизоляции футболисты, благодаря соцсетям знают уже все. А вот о времяпрепровождении рефери известно не так много. А ведь им тоже нужно поддерживать форму: не только физическую, но и боевую. Как это удается делать, в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал лучший российский арбитр Сергей Карасев.

Получилось заняться чем-нибудь из того, на что раньше не хватало времени?

Сергей Карасев: На самом деле не хватало времени всерьез позаниматься с гитарой. Всю жизнь хотел овладеть этим инструментом, но не получалось. В детстве, естественно, речь шла больше об акустической гитаре, а когда стал постарше и начал слушать тяжелую музыку, то загорелся электрогитарой. Но то не было возможности ее приобрести, то времени, чтобы ей заниматься. Года три-четыре назад вроде начал учиться, но бросил. И вот год назад решил снова возобновить обучение. Сейчас на самоизоляции вот уже практически месяц каждый день занимаюсь по два часа. Беру уроки у преподавателя по скайпу: вроде получается. Естественно, много времени провожу с семьей. У людей нашей профессии обычно нет такой возможности: целый месяц быть вместе с родными, детьми.

Ваш коллега Евгений Турбин рассказывал, что вы сильно сдружились на музыкальной почве. И даже подумываете организоваться в группу…

Сергей Карасев: Сдружились не на почве музыки, а просто почувствовали близость по духу. Дружим уже больше 20 лет. Он действительно ударник, играл в нескольких группах до того, как серьезно стал заниматься судейством. Мы с ним на тему группы разговаривали. Почему бы и нет, тем более музыкальные вкусы у нас похожие. Единственное, что в плане владения инструментом он намного профессиональнее меня. А я такой человек, который будет что-то делать только в том случае, если уверен, что способен сделать это хорошо. Поэтому на данный момент продолжаю занятия. Пока делаю это просто для себя. Не ставлю себе никаких сроков.

Благодаря соцсетям как поддерживают форму игроки, уже все знают. А как это делают судьи?

Сергей Карасев: Упражнения у нас примерно те же, что и по ходу сезона. Думаю, сейчас многим арбитрам не хватает возможности бегать. Фитнес-центры закрыты, а значит, нет доступа к беговой дорожке, велосипеду и уж тем более в тренажерный зал. Что касается меня, мне повезло, у меня за городом есть место, чтобы сделать работу на спринт, скоростную работу, просто пробежаться, кроссовую работу сделать. Как у всех, есть специальный мат для балансировки. Делаешь на нем определенные упражнения, ищешь баланс под разными углами и таким образом укрепляешь мышечно-связочный аппарат вокруг коленей. Есть еще велотренажер, который кручу почти каждый день минут по 40. А беговая работа - через день-два на третий. По большому счету я выполняю комплекс тренировок, который уже давно нам высылает УЕФА. Правда, немного адаптирую его под себя: если делать все, что они предлагают, - это уже какой-то запредельный, легкоатлетический уровень. Но у всех свой возраст, свои физиологические особенности. Можно сказать, что для меня в плане тренировок особо ничего не изменилось.

С момента начала самоизоляции УЕФА прислал нам около 60 клипов со спорными эпизодами, по которым мы должны были принять решения

Какое-то фирменное упражнение нашим читателям можете посоветовать?

Сергей Карасев: Да все упражнения сейчас можно найти в интернете. Надо качать пресс, спину: очень много способов, как это делать. Плюс беговую работу можно заменить бегом по ступенькам вверх-вниз: подниматься быстро, спускаться медленно. Для этого хватит даже четырех-пяти ступенек. Это уже будет хорошей кардиоработой. Прекрасно понимаю, что нахаживать круги на 60 квадратных метрах квартиры сложновато.

Как вы поддерживаете судейскую форму?

Сергей Карасев: Как только было объявлено о приостановке сезона, департамент судейства РФС сразу выслал нам программу, так сказать, физической активности. Но она схожа с программой УЕФА. Судьи международной категории ее знают, а вот для остальных ребят то, что прислали из РФС, очень полезно. Там очень много всего: и упражнения на дому, и для тех, у кого есть возможность бегать. Плюс у нас есть свой чат, куда постоянно выкладываются клипы со спорными эпизодами, которые все могут посмотреть и высказать свое решение. Кроме того, разбираем клипы УЕФА. С момента начала самоизоляции УЕФА прислал нам около 60 клипов, которые мы отработали, отправили свои решения по ним.

Это что-то вроде тестирования?

Сергей Карасев: Не совсем. Такие вещи нужны, чтобы мы сами держали себя в тонусе. Судить на поле, конечно, совсем другое, но за неимением лучшего мы смотрим клипы. Нам дается два-три дня, чтобы сформулировать свое решение: когда все сдали, публикуется ответ судейского комитета УЕФА, с которым ты можешь сопоставить свое мнение. Таким образом, постепенно у тебя вырабатывается определенная линия судейства. Чем-то похожим мы занимаемся на сборах, когда все сидим в зале, а клипы показывают нам на большом экране. Сейчас делаем то же самое, только в разных странах. Рассматриваем ситуации в клипах со всех сторон: со стороны главного судьи, со стороны ВАР. Есть специальная графа, в которой указываешь, требуется ли вмешательство ВАР, и если да, то почему. Мы все это заполняем и отправляем в УЕФА. Думаю, в РФС будет примерно то же самое. Сейчас был интересный опыт, когда УЕФА прислал полный матч для судей и для инспекторов, который нужно было проанализировать. Требовалось заполнить сводную табличку: какие были допущены ошибки, что нужно улучшить, где судья разобрался правильно, как была организована командная работа и так далее. Фактически судьи действовали как инспектора: полностью просматривали матч, анализировали судейские решения.

Тренеры по физподготовке пристально следят за формой игроков даже на расстоянии. Вас в этом плане как-то контролируют?

Сергей Карасев: При Розетти у нас была система отслеживания сердечного ритма. Потом по каким-то причинам перестали судей мониторить. Но судьи УЕФА из топ-корзины и первой корзины, к примеру, Алексей Еськов и Владислав Безбородов, по линии УЕФА знают, что это за система. Сейчас к ней подключили еще и ассистентов, которые выезжают на международные матчи. Мы все обязаны отчитываться о проделанной работе за каждый день. Есть специальная программа, в ней ты выбираешь, чем ты занимался, сколько времени. Скидываешь все данные. Все это анализирует специальный департамент УЕФА и присылает фидбек: где что-то усилить, а где, наоборот, даже снизить физическую активность, если они видят какую-то перетренированность. Я работаю с этой программой уже лет пять-шесть с того момента, как попал еще в первую судейскую корзину УЕФА. Для меня это уже обыденность.