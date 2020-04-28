Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.04.2020,  
16:52
Текст:  Юрий Гаврилов

Бомбардировщики Ту-22М ВКС России пролетели над северными морями

Летчики нашей Дальней авиации опять потревожили натовских генералов. Поводом для этого стал полет пары дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Хотя на воздушное патрулирование российские экипажи ходят постоянно и в соответствии с международными правилами, их появление в небе всякий раз вызывает у западных военных болезненную реакцию. Они тут же поднимают по тревоге самолеты-перехватчики, которые пытаются отогнать ракетоносцы подальше от своих границ. Такая игра на нервах иногда продолжаться часами.

Фото: U.S. military / wikimedia.org
F-35 раскритиковали за неподготовленность к ближнему воздушному бою

Нынешний полет Ту-22МЗ, именуемых на Западе Backfire, не стал исключением. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Никакого перехвата они, разумеется, не проводили, но свою реакцию на появление наших стратегических бомбардировщиков обозначили.

В реальной боевой обстановке ракетоносцы в одиночку на патрулирование дальней зоны, конечно, никто бы не отправил. По всему пути их обязательно сопровождала бы тактическая авиация. Так, в общем-то, и происходит на первом этапе полета. До границ России ракетоносцы, как правило, сопровождают истребители. Но основную часть пути "стратеги" идут, как и положено в мирное время, не только без бомб и крылатых ракет на борту, но и без прикрытия. Их нынешний маршрут растянулся на тысячи километров, и преодолевали его авиаторы свыше четырех часов. В чужое воздушное пространство "Туполевы", разумеется, не входили.

Надо сказать, что воздушное патрулирование ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 регулярно выполняют над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Обо всех таких полетах Россия по дипломатическим каналам уведомляет заинтересованные государства. Кроме того, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам. Тем не менее практически каждый такой рейд сопровождается гневными окриками натовцев. Наших пилотов обвиняют то в пересечении воздушного пространства соседей, то в слишком агрессивном, на взгляд НАТО, маневрировании. Никаких доказательств подобных нарушений Запад не приводит, поэтому серьезной реакции Москвы эти упреки не вызывают.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО 10:42
Як-130: почему "летающая парта" стала "маленьким ужасом" для НАТО 25.04.2020
Ценой жизни: как испытывали первые советские реактивные истребители 24.04.2020
учения
Фото: Bình Giang / wikimedia.org
Ракетный "Партизан": "Град-П" стал проклятием для армии США во Вьетнаме 27.04.2020
Ракетный дивизион провел учения на острове Земля Александры 24.04.2020
Видео: морпехи Балтийского флота захватили побережье под Калининградом 24.04.2020
самолеты
Фото: Hellfire555 / youtube.com
Новые легкие танки США не смогли превзойти российский "Спрут-СД" 27.04.2020
F-35 раскритиковали за неподготовленность к ближнему воздушному бою 27.04.2020
Экипажи Ил-76 обеспечили первое высотное десантирование в Арктике 26.04.2020