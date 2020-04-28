Указ губернатора Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 120-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 89-уг"

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации", указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 89-уг "Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" следующие изменения:

1) в преамбуле слова "распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 648-р," исключить;

2) в пункте 1 слова ", в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета," исключить;

3) в пункте 2:

подпункт 1 дополнить словами "прочему персоналу";

подпункт 3 дополнить словом "биологам";

4) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Утвердить Порядок установления выплат (прилагается).";

5) в пункте 10 цифры "27" заменить цифрами "17";

6) дополнить Порядком установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Утвержден указом Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 120-уг

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИМ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ 2019-NCOV, И ЛИЦАМ ИЗ ГРУПП РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее соответственно - выплаты, работники, граждане).

2. Выплаты работникам осуществляются государственными учреждениями здравоохранения Иркутской области, участвующими в оказании медицинской помощи гражданам, включенными в перечень, определенный министерством здравоохранения Иркутской области (далее соответственно - медицинские организации, министерство).

3. В целях осуществления выплат медицинским организациям предоставляются субсидии на иные цели из областного бюджета.

4. Размеры выплат работникам устанавливаются в соответствии с занимаемой должностью локальными нормативными актами медицинских организаций по согласованию с министерством.

Установленные размеры выплат должны обеспечивать увеличение заработной платы работников в два раза от начисленной заработной платы за фактически отработанное время.

5. Для работников, которым установлены выплаты стимулирующего характера в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" (далее - постановление № 415), размер выплаты стимулирующего характера (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством), устанавливаемой в соответствии с настоящим Порядком, определяется по формуле:

Р об = Р нач - Р 415 , где:

Р об - размер выплаты, устанавливаемой в соответствии с настоящим Порядком;

Р нач - размер заработной платой, начисленной в соответствии с действующей в медицинской организации системой оплаты труда, за счет средств обязательного медицинского страхования и (или) средств областного бюджета за фактически отработанное время (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством);

Р 415 - размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с постановлением № 415 (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федерации) за фактически отработанное время.

При этом отрицательное значение Р об не допускается.

Для остальных работников размер выплаты, устанавливаемой в соответствии с настоящим Порядком, определяется как размер заработной платы, начисленной в соответствии с действующей в медицинской организации системой оплаты труда за счет средств обязательного медицинского страхования и (или) средств областного бюджета, за фактически отработанное время (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством).

6. Выплаты работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, устанавливаются за фактически отработанное время со дня изоляции и госпитализации граждан в данной медицинской организации до дня их перевода в другую медицинскую организацию, выписки либо смерти.

7. Выплаты работникам, оказывающим медицинскую помощь в обсерваторах, устанавливаются за фактически отработанное время на период командирования работника для работы в обсерваторе.

8. Выплаты работникам, оказывающим и обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, проводящим лабораторную диагностику 2019-nCoV, патологоанатомические вскрытия и исследования, устанавливаются за фактически отработанное время при оказании (обеспечении оказания) медицинской помощи, проведении диагностики (вскрытий, исследований), обусловленных непосредственным контактом с гражданами (биологическим материалом, трупами).

9. Медицинские организации организуют и ведут раздельный учет времени, фактически отработанного каждым работником в особых условиях труда, а также дополнительной нагрузки на работников.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф.Вобликова







