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28 апреля 2020 г.

Закон Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 39-ОЗ "О внесении изменений в статью 10 Закона Иркутской области "О социальной поддержке отдельных групп населения в ока­зании медицинской помощи в Иркутской области"

Дата подписания 28 апреля 2020 г.
Опубликован 28 апреля 2020 г.

Статья 1

Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз "О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 47, т. 1) изменения, дополнив ее частями 5, 6 следующего содержания:

"5. Гражданам, страдающим вторичной легочной гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца, предоставляется льготное обеспечение лекарственными препаратами в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

6. Гражданам по жизненным показаниям предоставляется льготное обеспечение лекарственными препаратами, не зарегистрированными на территории Российской Федерации, назначенными врачебной комиссией медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти области, в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



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