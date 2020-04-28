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28 апреля 2020 г.

Закон Иркутской области от 28 апреля 2020 года № 40-ОЗ "Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Иркутской области"

Дата подписания 28 апреля 2020 г.
Опубликован 28 апреля 2020 г.

Статья 1. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Иркутской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 217.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) уменьшить установленный пунктом 4 статьи 217.1 Кодекса минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества до трех лет в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества, получаемых физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период на территории Иркутской области.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



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