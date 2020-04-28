Распоряжение главы Республики Карелия от 28 апреля 2020 года № 242-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Приостановить до 1 июня 2020 года посещение гражданами территории природного парка "Валаамский архипелаг" с целью отдыха и туризма.";

2) абзац пятый пункта 11.2 дополнить словами ", по объявлению для обучающихся 5 - 11-х классов каникул с 6 по 8 мая 2020 года";

3) абзац четвертый пункта 11.6 дополнить словами ", при перевозке членов одной семьи по одному маршруту- не более четырех пассажиров";

4) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 11.10:

после слов "салонов красоты" дополнить словами ", бань, саун";

после слов "при условии" дополнить словами "для парикмахерских, салонов красоты";

после слов "не более 2 лиц," дополнить словами "для парикмахерских, салонов красоты, бань и саун -";

5) в пункте 11.15 слова "до 16:00 часов" заменить словами "до 19:00 часов".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







