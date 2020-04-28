Постановление губернатора Костромской области от 27 апреля 2020 года № 72 "О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 24 апреля 2020 года № 24, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"3) работу объектов розничной торговли, за исключением:

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары с возможностью реализации непродовольственных товаров;

аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации очков, линз и их частей;

салонов связи, при условии продажи товара без вскрытия упаковки для показа потребителю. Показ (демонстрация) выставочных образцов товара осуществляется с соблюдением санитарных требований (наличие перчаток у потребителя, персонала, обработка выставочных образцов после каждого показа (демонстрации);

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации зоотоваров (включая корма для животных и ветеринарные препараты);

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации автозапчастей (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры);

объектов розничной торговли, реализующих бензин, дизельное топливо, газ;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации медицинских изделий и медицинского оборудования;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации печатных средств массовой информации;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации похоронных принадлежностей;

объектов розничной торговли, реализующих табачную продукцию;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации непродовольственных товаров, отнесенных к следующим группам: мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации строительных и отделочных материалов, санитарно-технических изделий и инструментов;

объектов розничной торговли, специализирующихся на реализации семян, посадочного материала, удобрений. Реализация указанных в настоящем абзаце товаров в нестационарных торговых объектах и на ярмарках осуществляется на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования Костромской области в соответствии с утвержденными схемами размещения нестационарных торговых объектов и планами ярмарочных мероприятий, при соблюдении рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Костромской области по организации работы таких объектов, в том числе при выполнении требований по социальному дистанцированию;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также через пункты выдачи заказов без посещения торгового зала.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, указанные в абзацах четвертом -четырнадцатом настоящего подпункта, обязаны организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив количество посетителей, одновременно находящихся в торговом зале, с учетом его площади (не менее 10 кв.м на одного посетителя или одного посетителя в зале).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







