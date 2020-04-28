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28 апреля 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 27 апреля 2020 года № 141-п "Об отсрочке уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества"

Дата подписания 27 апреля 2020 г.
Опубликован 28 апреля 2020 г.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества", в связи с принятием распоряжения Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р "О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области" и постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:

1. В отношении заключенных до 18 марта 2020 года договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и на которые распространяется действие Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области", а также недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Новосибирской области, за исключением жилых помещений (далее - договоры аренды недвижимого имущества), в течение 30 календарных дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества".

2. Дополнительные соглашения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, заключаются в отношении договоров аренды недвижимого имущества, арендаторами по которым являются организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

3. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, имеющим подведомственные государственные унитарные предприятия Новосибирской области и государственные учреждения Новосибирской области, обеспечить направление в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области ежеквартального отчета о реализации настоящего постановления не позднее десятого числа месяца, следующего за очередным кварталом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области принять муниципальные правовые акты об отсрочке уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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