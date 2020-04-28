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28 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 27 апреля 2020 года № 67 "О прожиточном минимуме в Новосибирской области за I квартал 2020 года"

Дата подписания 27 апреля 2020 г.
Опубликован 28 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области" постановляю:

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за I квартал 2020 года в расчете на душу населения 11454,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения - 12158,0 рубля, пенсионеров - 9196,0 рубля, детей - 11874,0 рубля.

А.А.Травников



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