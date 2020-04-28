Обновленную БМП с 23-мм пушкой применили в боях с террористами в Ираке

Модернизированная БМП-1 с 23-мм автоматическим орудием принимает участие в операциях против террористических формирований в составе иракских войск.

قوة من اللواء (9، 21، 88 )الحشد الشعبي والجيش العراقي وباسناد من طيران الجيش العراقي ينفذون عملية دهم وتفتيش في "جزيرة مطيبيجة" الواقعة في محافظة صلاح الدين للبحث عن الخلايا الارهابية pic.twitter.com/qlmh9iishY — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) April 27, 2020

Впервые такая прошедшая доработку боевая машина пехоты была официально представлена в июне прошлого года.

От стандартного варианта она отличается доработанной одноместной башней, которая была оптимизирована под установку 23-мм орудия 2А14, применяемого на "Рогатке" - известной советской спаренной пушечной установке ЗУ-23-2.

Известно, что такое средство поражения эффективно против различных объектов, в том числе легких бронемашин на дистанции до двух километров. Скорострельность может составлять до тысячи выстрелов в минуту.

Наводчик получил в свое распоряжение тепловизионный прицел, что значительно расширило его возможности по ведению огня в ночное время.

Можно предположить, что привлечение к реальным боевым действиям является своего рода войсковыми испытаниями, после которых начнется модернизация и других машин.

Военные эксперты после первого показа ожидали, что иракские военные доработают также защиту БМП, установив на нее дополнительные стальные пластины и решетчатые экраны. Однако пока этого не было сделано.

Также у силовиков Ирака имеется другой вариант БМП-1. Вместо старого боевого отделения с 73-мм гладкоствольным "Громом" смонтирована открытая рубка все с той же ЗУ-23-2. Она уже опробована в реальной боевой обстановке.