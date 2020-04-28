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28 апреля 2020 г.

Постановление правительства Орловской области от 27 апреля 2020 года № 270 "О выплатах стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019"

Дата подписания 27 апреля 2020 г.
Опубликован 28 апреля 2020 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019" Правительство Орловской области постановляет:

1. Установить выплату стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Орловской области (далее - медицинские организации), непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019 (далее - выплата стимулирующего характера), за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019 (далее - иной межбюджетный трансферт), в следующих размерах:

а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019, врачам - 50 000,0 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи - 25 000,0 рублей в месяц;

б) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019, врачам - 80 000,0 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 000,0 рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу - 25 000,0 рублей в месяц.

2. Выплата стимулирующего характера осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом медицинской организации, принятым в связи с наличием граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019, и согласованным с Департаментом здравоохранения Орловской области.

Локальным нормативным актом медицинской организации устанавливаются:

а) перечень наименований структурных подразделений медицинской организации, работа в которых дает право на установление выплаты стимулирующего характера;

б) перечень должностей медицинских и иных работников структурных подразделений медицинской организации, работа в которых дает право на установление выплаты стимулирующего характера;

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время, но не выше размеров, указанных в пункте 1 настоящего постановления, начиная с 1 апреля 2020 года до особого распоряжения Правительства Орловской области;

г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.

При занятии штатной должности не в полном объеме (0,25; 0,5 или 0,75 ставки) выплаты производятся в пропорциональном отношении соответственно (25 процентов выплаты; 50 процентов выплаты; 75 процентов выплаты).

При установлении выплаты стимулирующего характера обеспечить сохранение надбавок к заработной плате, выплат стимулирующего характера и иных мер социальной поддержки медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019.

3. Средства на осуществление выплаты стимулирующего характера направляются медицинским организациям, в которых оказывается медицинская помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в виде субсидий на иные цели в соответствии с указанным в пункте 2 локальным нормативным актом медицинской организации на основании ежемесячных заявок медицинских организаций.

4. Определить Департамент здравоохранения Орловской области органом, уполномоченным на размещение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме и в сроки, которые установлены соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, отчета о расходах областного бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской области.

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков



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