Постановление губернатора Пензенской области от 27 апреля 2020 года № 70 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в подпункте 3.6 пункта 3 постановления:

1.1.1. слова ", за исключением дистанционной торговли;" заменить словами ", за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.";

1.1.2. дополнить абзацем следующего содержания:

"Данное ограничение не распространяется на организации общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, постановлением Правительства Пензенской области от 03.04.2020 № 201-пП "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с последующими изменениями), а также настоящим постановлением.";

1.2. пункт 10 постановления дополнить подпунктом 10.6.1 следующего содержания:

"10.6.1. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области приостановить до 01.05.2020 проведение в плановой форме контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями.";

1.3. в приложении № 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" к постановлению:

1.3.1. пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

"1. Средства индивидуальной защиты.

2. Антисептические средства.";

1.3.2. дополнить пунктом 29 следующего содержания:

"29. Средства дезинфицирующие.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







