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28.04.2020,  
13:12
Текст:  Светлана Цыганкова

Подлодку "Народоволец" отреставрируют к Дню Победы в Петербурге

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге в преддверии 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне восстанавливают подводную лодку Д-2 "Народоволец".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Это легендарная субмарина. В этом году ей исполняется 91 год. Во время Великой Отечественной войны подлодка служила на Северном флоте, принимала участие в боевых операциях в Балтийском море.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на 75 процентов субмарина восстановлена в том виде, в котором она участвовала в Великой Отечественной войне. У Д-2 несколько отсеков - торпедный, аккумуляторный, жилой, дизельный, электромоторный. Здесь многое сохранилось в первоначальном виде и до сих пор исправно. Это перископ, машинный телеграф, система подачи сигналов боевой тревоги. Некоторое оборудование и освещение частично сохранено со времен постройки.

"Народоволец" - дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Ее спустили на воду 19 мая 1929 года, а вывели из состава флота 5 марта 1987 года. Сначала субмарина называлась "Народоволец", а с 1934 года - Д-2. С 5 марта 1933 года служила на Северном флоте.

Водоизмещение - 933 тонны. Экипаж - 53 человека. Предельная глубина погружения - 90 метров. На подлодке стояло артиллерийское и торпедно-минное вооружение. В настоящее время она находится в Северной столице в качестве музея.

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