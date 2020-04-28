Новости

В Минздраве назвали число пациентов с пневмонией на интенсивной терапии 19:37
ООН: Пандемия COVID может повлечь до 7 млн незапланированных беременностей 19:37
Греческое правительство представило план выхода из карантинных мер 19:36
Французский премьер-министр изложил план выхода из карантина 19:20
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники 19:19
Экспортерам предложат компенсировать затраты на сертификацию 19:07
Жаловавшаяся на избиения Прилучного Муцениеце посвятила ему "поэму" 19:07
Роспотребнадзор: Уровень летальности от коронавируса в РФ не превышает 1 процента 19:03
Попова: У 45% заразившихся коронавирусом в РФ болезнь протекает без симптомов 18:50
Врачи сообщили о десяти новых мутациях COVID-19 18:47
Собянин рассказал о динамике заболевания COVID-19 18:45
МИСиС готов перевести студентов первого курса полностью на онлайн 18:44
В Петербурге продлят запрет на посещение храмов 18:41
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита 18:32
В Крыму в школьных сухпайках нашли испорченные консервы 18:29
Видео: Майкл Мэдсен призвал соблюдать карантин танцем из "Бешеных псов" 18:25
Воронежца оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о COVID-19 18:21
20 тысячам москвичей с COVID и симптомами ОРВИ аннулировали рабочие пропуска 18:20
Какие автоподставы могут ждать водителей в период пандемии 18:01
В Челябинске вскрыли миллионные хищения при строительстве шорт-трека 18:00
Названы самые убыточные фильмы 2019 года 17:59
"Патриот" для Кубы. УАЗ отправил на Остров свободы 50 внедорожников 17:54
Контактные линзы смогут контролировать уровень сахара в крови 17:53
На Урале отдали под суд депутата, застрелившего жену на глазах детей 17:49
В Чечне стационар онкодиспансера закрыли из-за коронавируса 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 19:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дрон-шпион у границы

Разведчик США подлетал к Крыму
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8147)
Американский разведчик вновь замечен в небе у границ России. Причем для воздушного шпионажа стратегический беспилотник США RQ-4А Global Hawk выбрал районы, представляющие особый интерес для спецслужб . Речь о Крыме, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях РФ.

С начала года неподалеку от этих мест зафиксировано более десятка разведрейдов США. Несложно догадаться, что к нашим рубежам американцы летают не из праздного любопытства. Их задача - попытаться "снять" частоты, на которых работают средства ПВО, прикрывающие воздушное пространство в приграничных районах страны. Понятно, что используемые там линии особо защищены, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. Однако факт остается фактом: очередная попытка пошпионить на юге России имела место.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Бомбардировщики Ту-22М ВКС России пролетели над северными морями

Взять, к примеру, полет Global Hawk в минувший понедельник. Установлено, что он около семи часов курсировал вдоль южной оконечности Крыма и побережья Краснодарского края. Рейд проходил на высоте 16 тысяч метров над международными водами на расстоянии 40-60 км от нашей территории. В районе Севастополя, где дислоцируется дивизион зенитных ракетных систем С-400, беспилотник приближался к полуострову на 27 км, то есть фактически шел вдоль 12-мильной морской границы России. На простое совпадение такой выбор маршрута никак не тянет.

Затем RQ-4А засекли у Донбасса - около четырех часов дрон барражировал возле линии разграничения в контролируемом Киевом воздушном пространстве. Global Hawk также по меньшей мере три раза подлетал на расстояние 37-55 км к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Республика Крым ЮФО Ростовская область ЦФО Воронежская область ЦФО Белгородская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Минздрав: В РФ нет дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции