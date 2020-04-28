Постановление правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2020 года № 246 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 166"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 166 "Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима", заменив в пункте 1 постановления дату "01.05.2020" датой "31.05.2020".

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



