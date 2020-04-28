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28 апреля 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 27 апреля 2020 года № 371 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 24.04.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

пункт 5.3 после слов "города Санкт-Петербурга" дополнить словами ", за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также лиц, проезжающих её транзитом";

дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1 Приостановить с 27.04.2020 по 11.05.2020 посещение гражданами: лесов, включая леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда;

водных объектов и участков с прилегающими к ним берегами, используемых для отдыха;

зон рекреационного назначения - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

особо охраняемых природных территорий.";

в пункте 18 в абзаце втором слова "Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций," заменить словами "Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, расположенные на территориях организаций, деятельность которых не приостановлена, обеспечивающие доступ и организацию питания только работников указанных организаций,";

пункт 19 дополнить пунктом 19.4 следующего содержания:

"19.4. Приостановить с 27.04.2020 по 11.05.2020 продажу (реализацию) товаров для организации отдыха на природе и устройства пикников, указанных в приложении № 4.";

дополнить пунктами 22.2 - 22.4 следующего содержания:

"22.2. Перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах области, обеспечить процесс перевозки с учетом необходимости соблюдения пассажирами требования по социальному дистанцированию при нахождении в салоне транспортного средства.

22.3. Администрациям городских округов и муниципальных районов области обеспечить осуществление контроля за соблюдением перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки по муниципальным и смежным межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, и пассажирами условий перевозки, определенных настоящим постановлением.

22.4. Управлению автомобильных дорог и транспорта области (Чурилов) осуществлять контроль за соблюдением перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, условий перевозки, определенных настоящим постановлением.";

в приложении № 3 к постановлению :

в позиции "Строительство":

в абзаце втором слова "осуществляющие производство (поставку) строительных и сопутствующих материалов и оборудования" заменить словами "осуществляющие производство строительных материалов, а также сырья и комплектующих для их производства";

абзац третий признать утратившим силу;

в позиции "Торговля":

абзац третий изложить в следующей редакции:

"нестационарные и мобильные объекты торговли;";

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"ярмарки и рынки, с учетом введенных ограничений на осуществление деятельности стационарных торговых объектов;";

в позиции "Обрабатывающее производство" абзац первый после слов "Раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности" дополнить словами ", в том числе:";

дополнить постановление приложением № 4 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27.04.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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