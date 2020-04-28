The Drive оценил десантирование "российских коммандос" в Арктике

Фото: Минобороны РФ
Американский портал The Drive оценил десантирование военнослужащих ВДВ в Арктике.
Портал не смог оставить без внимания первое в мире арктическое десантирование с высоты 10 000 метров.
The Drive назвал учения российских десантников беспрецедентными. Издание считает, что Россия показала способность быстро развертывать силы специальных операций не только в негостеприимной Арктике, но и практически в любом регионе мира.
"Это еще одна громкая демонстрация неуклонно растущих возможностей России в этом стратегическом регионе", - подчеркнул автор.