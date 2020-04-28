Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.04.2020,  
12:31
Текст:  Олег Корякин

The Drive оценил десантирование "российских коммандос" в Арктике

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО

Американский портал The Drive оценил десантирование военнослужащих ВДВ в Арктике.

Портал не смог оставить без внимания первое в мире арктическое десантирование с высоты 10 000 метров.

The Drive назвал учения российских десантников беспрецедентными. Издание считает, что Россия показала способность быстро развертывать силы специальных операций не только в негостеприимной Арктике, но и практически в любом регионе мира.

"Это еще одна громкая демонстрация неуклонно растущих возможностей России в этом стратегическом регионе", - подчеркнул автор.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Mark Harkin /Wikimedia.org
Это было унизительно: почему асы США боялись МиГ-15 27.04.2020
Ракетный дивизион провел учения на острове Земля Александры 24.04.2020
Видео: морпехи Балтийского флота захватили побережье под Калининградом 24.04.2020
Арктика
Фото: U.S. military / wikimedia.org
F-35 раскритиковали за неподготовленность к ближнему воздушному бою 27.04.2020
ВДВ России впервые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике 26.04.2020
Экспедицию в Арктику признали рекордом Вооруженных сил России 23.04.2020
ВДВ
Стояли насмерть: как проходил бой у высоты 776 01.03.2020
БМД-3 приняли на вооружение 30 лет назад 10.02.2020