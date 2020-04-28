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28 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Тыва от 27 апреля 2020 года № 105 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии со статьей 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 года № 97 BX-I "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва" и статьей 19 Закона Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 1852 BX-I "О нормативных правовых актах Республики Тыва" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Утвердить перечень органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. N 905 ВХ-II "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере защиты населения и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной ситуации (приложение N 2).";

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Органам исполнительной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления Республики Тыва определить локальным актом перечень должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. N 905 ВХ-П "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере защиты населения и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной ситуации.";

3) подпункт 6 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"6) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва и органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. N 905 ВХ-II "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере защиты населения и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной ситуации, обеспечить осуществление контроля за соблюдением изолируемыми гражданами режима самоизоляции с представлением ежедневной информации в Оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва;";

4) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

"18.1. Координацию и контроль действий органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. N 905 ВХ-II "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере защиты населения и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной ситуации, согласно Приложению № 2 к настоящему Указу возложить на министра общественной безопасности Республики Тыва Л.Д-К. Тамчая.";

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

"Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. N 905 ВХ-II "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере защиты населения и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной ситуации

1. Министерство общественной безопасности Республики Тыва;

2. Министерство здравоохранения Республики Тыва;

3. Министерство экономики Республики Тыва;

4. Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок;

5. Министерство финансов Республики Тыва;

6. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;

7. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;

9. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва;

10. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва;

11. Министерство культуры Республики Тыва;

12. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва;

13. Министерство образования и науки Республики Тыва;

14. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва;

15. Министерство спорта Республики Тыва;

16. Министерство информатизации и связи Республики Тыва;

17. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва;

18. Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва;

19. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва;

20. Служба по тарифам Республики Тыва;

21. Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва;

22. Агентство по делам национальностей Республики Тыва;

23. Администрации городских округов и муниципальных районов.".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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