Указ главы Республики Тыва от 28 апреля 2020 года № 109 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Тыва от 27 марта 2020 г. № 68"

Руководствуясь статьей 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 27 марта 2020 г. № 68 "Об ограничении отпусков в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)" следующие изменения:

1) в наименовании слова "Об ограничении" заменить словами "О некоторых вопросах предоставления";

2) в пункте 1:

а) слова "ограничить предоставление" заменить словом "перенести сроки предоставления";

б) после слов "(заработной платы)" дополнить словами "с их согласования до снятия ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV )".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







