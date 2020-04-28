В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант".

Такое требование содержится в новой версии законопроекта, подготовленного членами Совета Федерации. По данным издания, проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего может быть внесен в Госдуму. Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут импортеров, а также граждан, купивших устройство за границей самостоятельно.

Порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. При этом в первой версии законопроекта, которая была разработана в 2019 году, регистрация стоила не более 100 рублей.

Впрочем, импортеры будут вносить плату за регистрацию только новых телефонов. Устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно. Не нужно будет регистрировать смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Все остальное оборудование, не прошедшее регистрацию, может быть заблокировано мобильным оператором.