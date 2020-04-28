Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1144 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также безопасного пропуска весеннего половодья на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Ввести на территории Республики Саха (Якутия) режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки по предложениям Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) отдельными решениями Главы Республики Саха (Якутия) устанавливаются дополнительные ограничительные мероприятия (карантин) на территориях соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

3. Запретить на территории Республики Саха (Якутия) до особого распоряжения:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг).

4. Обязать граждан, проживающих (пребывающих) на территориях городского округа "город Якутск", городского округа "Жатай", муниципального образования "Ленский район", муниципального образования "поселок Нижний Бестях" муниципального района "Мегино-Кангаласский улус", муниципального образования "Нерюнгринский район", муниципального образования "Мирнинский район", муниципального образования "Алданский район", соблюдать требования, установленные правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденными Указом Главы Республики Саха (Якутия).

5. Лицам, прибывающим в Республику Саха (Якутия) всеми видами транспорта:

1) обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибытия:

проживающим на территории Республики Саха (Якутия) - в домашних условиях по месту жительства;

проживающим в других субъектах Российской Федерации, прибывающим на сезонные работы, для работы по вахтовому методу работы или в командировку - по месту назначения, определяемому работодателем, а при отсутствии возможности такой изоляции - в условиях обсерватора;

проживающим в других субъектах Российской Федерации, прибывающим в иных целях - в условиях обсерватора;

2) немедленно сообщить о своем прибытии, месте, датах пребывания, контактные данные по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

Положения настоящего пункта не распространяются на следующих лиц:

работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

работников транспортно-логистических организаций, осуществляющих перевозку грузов;

работников правоохранительных органов и иных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

6. Лицам, прибывшим начиная с 1 апреля 2020 года в аэропорт г. Якутска из зарубежных стран, выполнять требования по изоляции в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней со дня прибытия.

7. Гражданам сообщать о контактах с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ставшую известной информацию о лицах, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), иную информацию о нарушениях требований настоящего Указа по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

8. В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять в отношении лиц, контактировавших с лицами, инфицированными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и совместно проживающих с ними лиц, а также в отношении лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции (изоляции), технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения.

9. Запретить гражданам передвигаться между муниципальными районами (городскими округами), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Саха (Якутия), в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия).

10. Рекомендовать работникам медицинских организаций во внерабочее время исключить контакты с иными лицами, за исключением совместно проживающих членов семьи.

11. Рекомендовать гражданам ограничить поездки за пределы Республики Саха (Якутия), в том числе в целях туризма и отдыха.

12. Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах общего пользования, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних.

13. Образовательным организациям начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования, спортивной подготовки, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия), обеспечить перевод обучающихся на дистанционные образовательные технологии, на электронное обучение (при наличии возможности) или индивидуальные программы обучения с 6 по 30 апреля 2020 года.

При отсутствии возможности перевода обучающихся на дистанционные образовательные технологии и на электронное обучение в образовательных организациях, расположенных на территориях труднодоступных и отдаленных местностей, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечить в таких образовательных организациях (помимо индивидуальных программ обучения) работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся с соблюдением социального дистанцирования, санитарного режима в указанных группах с 6 по 30 апреля 2020 года.

14. Рекомендовать организациям торговли продуктами питания (за исключением алкогольной продукции) и товарами первой необходимости, аптекам, предусмотреть дистанционный способ продажи.

15. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", продолжить предоставление своих услуг гражданам старше 65 лет при нулевом или отрицательном балансе.

16. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и организаций независимо от форм собственности;

2) обеспечить безопасный пропуск весеннего половодья на территории Республики Саха (Якутия);

3) принять необходимые меры по организации бесперебойного функционирования объектов системы жизнеобеспечения и здравоохранения, в том числе для соблюдения режима ограничительных мероприятий на отдельных территориях в период прохождения весеннего половодья.

17. Правительству Республики Саха (Якутия) обеспечить:

1) восполнение ресурсов республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) своевременное оказание государственной поддержки завоза социально значимых продовольственных товаров, в том числе предоставление бюджетного кредита, государственных гарантий и плановых субсидий предприятиям, осуществляющим обеспечение населения продовольственными товарами;

3) рассмотрение возможности капитализации некоммерческой организации "Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)" для оказания дополнительных мер поддержки субъектам малого предпринимательства;

18. Заместителям Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) (Белозеров Д.Г., Бычков К.Е.) обеспечить двухмесячный запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

19. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.):

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Указа;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, в целях чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

4) усилить работу гериатрической службы Республики Саха (Якутия);

5) обеспечить изоляцию в условиях обсерватора всех лиц, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия) из зарубежных стран, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;

6) при организации изоляции обеспечить ее осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора;

7) обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в изоляции в условиях обсерватора, организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлять ежедневную информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);

8) обеспечить немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, забор биологического материала для лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц;

9) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах и стационарах лечебно-профилактических учреждений;

10) обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

11) принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в пункте 6 настоящего Указа, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

12) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР);

13) обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

прибывших на территорию Республики Саха (Якутия) с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания.

20. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) организовать работу волонтерских групп в целях оказания содействия гражданам пожилого возраста, находящимся в режиме самоизоляции, а также организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание мер поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

21. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) (Владимиров С.Н.) обеспечить возвратность авиабилетов региональных авиаперевозчиков по всем маршрутам, за исключением внутренних авиаперелетов, без применения сборов и штрафных санкций.

22. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) обеспечить:

1) своевременную выплату всех видов социальных выплат;

2) осуществление разовой адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территориях городского округа "город Якутск" и городского округа "Жатай", соблюдающим режим самоизоляции:

в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;

в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.

23. Государственному комитету по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (Винокурова А.Б.) вести еженедельный мониторинг цен по перечню социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530.

24. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Егоров В.А.):

1) обеспечить в образовательных организациях, подведомственных министерству, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп, соблюдение в указанных группах санитарного режима;

2) обеспечить бесплатный доступ обучающихся образовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования к одной из образовательных платформ, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации, с 6 по 30 апреля 2020 года;

3) совместно с государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания "Саха" (Марков О.О.) обеспечить ежедневную трансляцию видеоуроков для обучающихся общеобразовательных организаций общей длительностью не менее 2 часов в день с 6 по 30 апреля 2020 года.

25. Государственным и муниципальным учреждениям, организациям независимо от форм собственности, предоставляющим услуги населению, рекомендовать предоставление услуг в электронной форме в приоритетном порядке, установить режим работы с учетом необходимости дезинфекции помещений с установленной периодичностью.

26. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) осуществлять сбор и направлять в оперативный штаб по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ежедневно до 12.00 часов оперативную информацию по работникам, привлекаемым работодателями из других субъектов Российской Федерации.

27. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия):

1) обеспечивать измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой или с респираторными симптомами, а также отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с хроническими заболеваниями и состояниями иммуносупрессии, указанными в приложении № 1 к настоящему Указу;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) в случае отсутствия возможности по переводу работников, изолированных в соответствии с пунктом 5 настоящего Указа, на удаленный режим работы обеспечить сохранение за ними среднемесячной заработной платы;

5) при применении вахтового метода работы оптимизировать количество работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, увеличить продолжительность вахты до трех месяцев в установленном порядке и организовывать прибытие работников рейсами по договору фрахтования воздушного судна (чартерными рейсами);

6) при наличии возможности и с учетом необходимости обеспечения непрерывного функционирования отдельных организаций перевести работников на дистанционную форму работы;

7) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также участия в таких мероприятиях;

8) проводить рабочие совещания и заседания коллегиальных органов в дистанционной форме;

9) обеспечить ежедневный контроль соблюдения сотрудниками режима самоизоляции и удаленного режима работы.

28. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить изоляцию работников, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации, на срок 14 календарных дней со дня прибытия и сообщать об этом в отраслевое министерство или ведомство Республики Саха (Якутия);

2) организовать за счет собственных средств встречу прибывающих работников в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и направление их к месту изоляции на срок 14 календарных дней;

3) представлять уведомления в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) о прибывающих организованных группах работников за пять дней до прибытия;

4) при использовании вахтового метода работы организовать на месте формирования вахты, а в случае невозможности - на месте выполнения работ, обсерватор для изоляции лиц, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия), сроком на 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Саха (Якутия).

29. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия) временно на период до 1 сентября 2020 года при наличии достаточных оснований оформлять заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности, в случае обращения к ним организаций и предпринимателей.

30. Рекомендовать ПАО "Якутскэнерго" (Стручков А.А.) обеспечить досрочное подключение дачных домов к электричеству.

31. Рекомендовать индивидуальным перевозчикам и организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса путем обработки салонов автобусов специальными средствами, по маршруту следования на остановочных пунктах проветривать салон пассажирского транспорта;

2) обеспечить водителей необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

32. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий.

33. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):

1) провести инвентаризацию наличия объемов продовольствия и товаров первой необходимости на территориях муниципальных районов и городских округов;

2) обеспечить постоянный контроль за формированием цен и соблюдением установленных предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары;

3) обеспечить неукоснительное соблюдение санитарноэпидемиологических требований при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

4) принять меры в рамках полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, по обеспечению исполнения настоящего Указа на территории муниципального района (городского округа) Республики Саха (Якутия).

34. Рекомендовать городскому округу "город Якутск" (Авксентьева С.В.), городскому округу "Жатай" (Исаева Е.Н.), муниципальному образованию "Ленский район" (Абильманов Ж.Ж.), муниципальному образованию "Алданский район" (Поздняков С.Н.)", муниципальному образованию "Нерюнгринский район" (Станиловский В.Н.) и муниципальному образованию "Мирнинский район" (Юзмухаметов Р.Н.) ввести дополнительные ограничения по времени движения общественного транспорта на городских и пригородных маршрутных линиях.

35. Ввести запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Саха (Якутия) с 18 часов до 14 часов по местному времени с 6 по 30 апреля 2020 года.

36. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

37. Утвердить перечень непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

38. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

39. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.





Приложение № 1 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055

Перечень групп заболеваний и состояний иммуносупрессии, требующих соблюдения обязательного режима самоизоляции

1. Хроническая сердечная недостаточность III-IV функционального класса, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее МКБ-10) по диагнозу I50.0.

2. Дыхательная недостаточность II-III степени, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам J96 - J96.9.

3. Хроническая почечная недостаточность с гемодиализным лечением (за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу N 18.

4. Онкологические заболевания с получением курса химиотерапии (за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С96.

5. Сахарный диабет с получением инсулинозаместительной терапии, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозу E10.

6. Хронические онкогематологические заболевания, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - D48.

7. Состояние иммуносупрессии, вызванное трансплантацией органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

8. Хронические заболевания с инвалидностью I группы.





Приложение № 2 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие.

3. Антисептические средства.

4. Салфетки влажные.

5. Салфетки сухие.

6. Мыло туалетное.

7. Мыло хозяйственное.

8. Паста зубная.

9. Щетка зубная.

10. Бумага туалетная.

11. Гигиенические прокладки.

12. Стиральный порошок.

13. Подгузники детские.

14. Спички.

15. Свечи.

16. Пеленка для новорожденного.

17. Шампунь детский.

18. Крем от опрелостей детский.

19. Бутылочка для кормления.

20. Соска-пустышка.

21. Бензин автомобильный.

22. Дизельное топливо.

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

26. Товары для садоводства и огородничества, включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения.".

2. Настоящий Указ вступает со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







