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28.04.2020 18:47
Рубрика: Общество

Врачи сообщили о десяти новых мутациях COVID-19

Текст: Александр Гавриленко

Коронавирус COVID-19 , впервые зарегистрированный в Китае в декабре прошлого года, мутировал в 10 различных типов. Один из них - А2a - практически вытеснил все остальные и стал доминирующим на планете. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на исследование Национального института биомедицинской геномики из индийского штата Западная Бенгалия.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как выяснили ученые, все 10 типов появились за четыре месяца в результате мутаций первого "наследственного" вируса типа "О". Однако А2а по темпам распространения начал быстро обгонять другие типы по всему миру в конце марта.

Причина проста - мутация изменила структуру белков на поверхности вируса. В результате он стал эффективнее других видов проникать в организм человека и легче связываться с поверхностным белком клетки легкого, рассказал глава Института Партх Маджумдер. Не исключено, что именно этим объясняется столь существенная разница в заболеваемости и смертности людей в разных странах.

Предыдущий коронавирус SARS-CoV, который 10 лет назад убил 800 человек и заразил еще восемь тысяч, также был способен проникать в легкие, но не так сильно, как А2a.

Как говорят ученые, новые данные критически важны для разработки вакцины против коронавируса. Вскоре они намерены представить мировой общественности официальные результаты своих исследований.

Общество Наука

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