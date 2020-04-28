Врачи сообщили о десяти новых мутациях COVID-19

Коронавирус COVID-19 , впервые зарегистрированный в Китае в декабре прошлого года, мутировал в 10 различных типов. Один из них - А2a - практически вытеснил все остальные и стал доминирующим на планете. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на исследование Национального института биомедицинской геномики из индийского штата Западная Бенгалия.

Как выяснили ученые, все 10 типов появились за четыре месяца в результате мутаций первого "наследственного" вируса типа "О". Однако А2а по темпам распространения начал быстро обгонять другие типы по всему миру в конце марта.

Причина проста - мутация изменила структуру белков на поверхности вируса. В результате он стал эффективнее других видов проникать в организм человека и легче связываться с поверхностным белком клетки легкого, рассказал глава Института Партх Маджумдер. Не исключено, что именно этим объясняется столь существенная разница в заболеваемости и смертности людей в разных странах.

Предыдущий коронавирус SARS-CoV, который 10 лет назад убил 800 человек и заразил еще восемь тысяч, также был способен проникать в легкие, но не так сильно, как А2a.

Как говорят ученые, новые данные критически важны для разработки вакцины против коронавируса. Вскоре они намерены представить мировой общественности официальные результаты своих исследований.