Постановление правительства Республики Алтай от 28 апреля 2020 года № 158 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай"

В соответствии с пунктом 12 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих" Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Установить выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай, осуществляющим меры по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - выплаты стимулирующего характера за особые условия труда) в зависимости от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике Алтай (далее - СТД) за 9 месяцев 2019 года, устанавливаемого в соответствии с федеральным законодательством, в следующих размерах:

а) с 18 марта по 15 апреля 2020 года:

Наименование должности Размер выплаты стимулирующего характера за особые условия труда от СТД (в %) Размер выплаты за особые условия труда (в руб.) 1. Специалисты с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи): врачи-инфекционисты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи клинической лабораторной диагностики, врачи скорой медицинской помощи 20% 5258 2. Специалисты со средним профессиональным (медицинским) образованием (средний медицинский персонал): 1) фельдшеры (медицинские сестры) скорой медицинской помощи; медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи; медицинские сестры врачей общей практики (семейных врачей); медицинские сестры врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачейтерапевтов, врачей-терапевтов участковых; заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами - фельдшеры, акушерки, медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; медицинские лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты) отделений клинической лабораторной диагностики; медицинские сестры врачей инфекционистов; медицинские сестры палатные (постовые), медицинские сестры процедурные, медицинские сестры приемного отделения, старшие медицинские сестры; медицинские сестры-анестезисты 15% 3944 2) медицинские дезинфекторы 10% 2629 3. Иные должности медицинских работников (младший медицинский персонал) 1) младшие медицинские сестры по уходу за больными, санитары, сестры-хозяйки 10% 2629 4. Прочий персонал: 1) дезинфекторы 10% 2629 2) водители скорой медицинской помощи 15% 3944

б) с 16 апреля 2020 года:

Наименование должностей Размер выплаты стимулирующего характера за особые условия труда от СТД (в %) Размер выплаты стимулирующего характера за особые условия труда (в руб.) 1. Специалисты с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи): врачи клинической лабораторной диагностики, врачи-эпидемиологи, врачи – патологоанатомы*, врачи судебномедицинские эксперты** 80% 21032 2. Специалисты со средним профессиональным (медицинским) образованием (средний медицинский персонал): 1) медицинские лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты), помощники врачей-эпидемиологов 40% 10516 2) медицинские дезинфекторы 20% 5258 3. Иные должности медицинских работников (младший медицинский персонал): санитары морга* 20% 5258 4. Прочий персонал (дезинфекторы, уборщики служебных помещений, уборщики производственных помещений, системные администраторы, слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, подсобные рабочие (рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий), техники, водители автомобилей) 20% 5258

* выплаты стимулирующего характера за особые условия труда врачу- патологоанатому осуществляются по факту патологоанатомического вскрытия трупа пациента с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

** выплаты стимулирующего характера за особые условия труда врачу- судебномедицинскому эксперту осуществляются по факту судебно-медицинского вскрытия трупа пациента, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV)

2. На выплаты стимулирующего характера за особые условия труда начисляется районный коэффициент, коэффициент за работу в безводных местностях, коэффициент за работу в высокогорных районах и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

3. Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда устанавливаются за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку, но не выше размеров, установленных подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Постановления.

4. Министерству здравоохранения Республики Алтай:

а) определить перечень медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за особые условия труда;

б) осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделенных на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 апреля 2020 года, за исключением подпункта "а" пункта 1 настоящего Постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта по 15 апреля 2020 года.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин