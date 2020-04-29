Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п "О государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 61-оз "О государственных информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 81-рг "Об информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление", учитывая решение Общественного совета при Департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 27 апреля 2020 года № 50), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Создать государственную информационную систему самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление" (далее - ГИС "Цифровое уведомление") и утвердить прилагаемое положение о ней.

2. Ввести поэтапно в эксплуатацию ГИС "Цифровое уведомление":

1 этап - для работников органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных учреждений, граждан из группы риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, посещавших территории за пределами Российской Федерации, имевших контакты с лицами, находящимися под наблюдением, а также лицами, у которых подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19) - с 29 апреля 2020 года;

2 этап - для граждан и организаций, предусмотренных нормативными правовыми актами Губернатора Хант-Мансийского автономного округа - Югры, принятыми в связи с введением в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности - в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и принятия Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соответствующего решения.

3. Определить Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оператором ГИС "Цифровое уведомление".

4. Рекомендовать должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при проведении проверочных мероприятий в период режима повышенной готовности использовать мобильное приложение ГИС "Цифровое уведомление".

5. Установить, что:

5.1. При отсутствии технической возможности использовать ГИС "Цифровое уведомление" граждане обращаются за оформлением электронного уведомления по телефону круглосуточной "горячей линии" 8-800-301-68-88.

5.2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования и устойчивого развития ГИС "Цифровое уведомление", осуществляется за счет средств, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 353-п.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова





Приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п

Положение о государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление"

(далее - Положение)

I. Общие положения

1. Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года № 61-оз "О государственных информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

2. Положение определяет назначение и задачи государственной информационной системы самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление" (далее также - автономный округ, ГИС "Цифровое уведомление", Система), порядок ее использования и обеспечения доступа к ней, ее участников.

II. Назначение и задачи ГИС "Цифровое уведомление"

3. Система предназначена для самоконтроля передвижения граждан, обеспечения процесса формирования гражданами и юридическими лицами электронных уведомлений о намерении изменить режим самоизоляции (выйти за пределы места проживания, пребывания) с указанием причины, маршрута следования, а также продолжительности оставления места проживания (пребывания) (далее - уведомление) с использованием специального программного обеспечения в целях реализации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в автономном округе, предусмотренных нормативными правовыми актами Губернатора автономного округа, принятых в связи с введение в автономном округе режима повышенной готовности.

III. Участники и оператор ГИС "Цифровое уведомление"

4. Участниками Системы являются:

Региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории автономного округа;

Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа - оператор Системы;

исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, подведомственные им государственные и муниципальные учреждения, а также организации, иные юридические лица всех форм собственности, индивидуальные предприниматели;

должностные лица, уполномоченные в установленном законодательством порядке на осуществление проверочных мероприятий по соблюдению мер, установленных правовыми актами в связи с введением в автономном округе режима повышенной готовности;

граждане.

5. Оператор Системы осуществляет ее эксплуатацию, в том числе обработку информации, содержащейся в ее базах данных; технологическое обеспечение информационного взаимодействия ее участников.

Оператор Системы несет ответственность за обработку персональных данных и корректное отображение данных, включенных в Систему, а также обеспечивает работоспособность программных и технических средств Системы.

IV. Функционирование ГИС "Цифровое уведомление"

6. Система обеспечивает информационное взаимодействие ее участников.

7. Система размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: sidimdoma.admhmao.ru, а также в мобильном приложении "Госуслуги Югры".

Консультирование по вопросам оформления уведомлений граждан, юридических лиц осуществляется по телефонам "горячих линий":

8-800-301-68-88, 8-3467-35-33-77.

8. Система позволяет организовать:

оформление уведомлений;

оперативную проверку законности нахождения граждан вне дома;

фиксирование фактов нарушения гражданами режима самоизоляции, карантина.

9. Уведомление оформляют:

работники органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с пунктом 11 Положения;

граждане из группы риска (старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, посещавшие территории за пределами Российской Федерации, имевшие контакты с лицами, находящимися под наблюдением, а также лицами, у которых подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19);

граждане и организации, предусмотренные нормативными правовыми актами Губернатора автономного округа, принятыми в связи с введение в автономном округе режима повышенной готовности;

граждане, желающие осуществить въезд на территорию автономного округа, организации, работники которых планируют осуществить такой въезд.

10. При формировании уведомления в Систему вносятся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия, номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

адрес пребывания (самоизоляции);

причина, по которой гражданин покидает место пребывания (самоизоляции);

маршрут следования;

время выхода;

номер транспортного средства (государственный регистрационный знак) в случае следования на личном транспорте;

согласие на обработку персональных данных.

11. Для работников организации уведомление оформляет должностное лицо, которое уполномочивает работодатель (представитель нанимателя), ответственное за формирование уведомлений в Системе (далее - уполномоченное лицо).

Уполномоченное лицо вносит в Систему следующие сведения:

наименование организации;

идентификационный номер налогоплательщика (организации) (ИНН);

телефон и адрес электронной почты уполномоченного лица;

список работников, включающий фамилию, имя, отчество (при наличии) каждого работника; серию, номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

адрес места работы (учебы);

график (режим) работы (учебы);

номер транспортного средства (государственный регистрационный знак) в случае следования работника на личном транспорте);

правовой акт, определяющий численность работников, обеспечивающих деятельность организации в период режима повышенной готовности.

Внесением сведений в Систему уполномоченное лицо подтверждает, что согласие на обработку персональных данных работника хранится у работодателя (представителя нанимателя).

Уполномоченное лицо оформляет уведомление однократно, актуализирует сведения по мере необходимости.

12. Система не принимает уведомление в следующих случаях:

а) указаны неполные и/или некорректные сведения в отношении сведений, предусмотренных пунктами 10, 11 Положения;

б) гражданин находится на принудительной изоляции, карантине;

в) организация не соответствует требованиям, установленным пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", нормативными правовыми актами Губернатора автономного округа, принятыми в связи с введение в автономном округе режима повышенной готовности.

13. Если все данные, указанные в пунктах 10 и 11 Положения, внесены корректно, система принимает уведомление. Дополнительного подтверждения в виде каких-либо обратных электронных документов (уведомлений) получать не требуется.

14. Система обеспечивает хранение уведомлений в единой базе.

15. Система интегрирована с Аппаратно-программным комплексом "Безопасный город" (далее - АПК БГ).

16. Лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, используют сведения Системы, в том числе из АПК БГ.







