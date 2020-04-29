Постановление правительства Ивановской области от 27 апреля 2020 года № 199-п "Об установлении в 2020 году выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19" Правительство Ивановской области постановляет:

1. Установить на период с апреля по июнь 2020 года включительно ежемесячные выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) (далее - выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ):

1.1. Оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в следующих предельных размерах на 1 ставку:

врачам - 80 000 рублей в месяц;

среднему медицинскому персоналу - 50 000 рублей в месяц;

младшему медицинскому персоналу - 25 000 рублей в месяц.

1.2. Оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в следующих предельных размерах на 1 ставку:

врачам - 50 000 рублей в месяц;

среднему медицинскому персоналу - 25 000 рублей в месяц;

младшему медицинскому персоналу - 25 000 рублей в месяц;

водителям скорой медицинской помощи - 25 000 рублей в месяц.

2. Финансовое обеспечение предоставления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ осуществляется в пределах иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2020 году бюджету Ивановской области из федерального бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Средства на осуществление выплат стимулирующего характера государственным учреждениям здравоохранения Ивановской области, подведомственным Департаменту здравоохранения Ивановской области, предоставляются в виде субсидий на иные цели в установленном бюджетным законодательством порядке.

3. Перечень государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, фактически оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) утверждается Департаментом здравоохранения Ивановской области.

4. Департаменту здравоохранения Ивановской области обеспечить разработку и утверждение государственными учреждениями здравоохранения Ивановской области, подведомственными Департаменту здравоохранения Ивановской области, локальных нормативных актов, устанавливающих:

1) перечень наименований подразделений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ;

2) перечень должностей медицинских работников подразделений государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ;

3) размер выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время, но не выше размеров, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

4) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера за выполнение особо важных работ;

5) утверждение состава комиссии по распределению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19).

В состав комиссии по распределению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ включить представителей первичной профсоюзной организации, врачей-терапевтов участковых, среднего медицинского персонала, медицинских работников скорой медицинской помощи.

Локальные нормативные акты принимаются по согласованию с первичной профсоюзной организацией.

5. Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ устанавливаются дополнительно к выплатам стимулирующего характера, предусмотренным постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 642-п "О системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области".

6. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на осуществление выплат стимулирующего характера, осуществляется Департаментом здравоохранения Ивановской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







