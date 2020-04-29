Как в 1945 году Британия и США бомбили Голландию картошкой

Британские бомбардировщики Lancaster в годы войны сбросили на немецкие войска свыше 600 тысяч бомб, но с 29 апреля по 8 мая 1945 года им пришлось отбомбиться по городам Голландии мукой, картофелем, тушенкой, сушеным горохом и морковью, сыром, яичным порошком и сигаретами. Всего британскими и американскими самолетами было сброшено около 11 тонн продовольствия.

Гуманитарная бомбардировка получила название Manna-Chowhound и должна была спасти голодающих жителей Нидерландов. Дело в том, что в 1944 году Германии уже не хватало продовольствия и немцы прекратили поставки продуктов в Голландию. В итоге с 27 апреля выдача хлеба была сокращена до 200 граммов в неделю, и тогда союзники договорилось с немецким командованием: будут "бомбить" голландские города продуктами, а вермахт пообещал не обстреливать бомбардировщики.

Первый тестовый вылет совершил самолет FM 212 "Bad Penny", так как о нем говорили "Плохой пенни всегда возвращается". Вначале был проведен пробный сброс мешков по 25 килограммов с высоты 1000 футов - около 300 метров. Мешки с грузом при падении на землю лопнули, картофельное пюре размазалось, пакеты с мукой "взорвались" как бомбы, а консервы разлетелись по окрестностям. Поэтому "бомбить" продовольствием пришлось с высоты 150 метров.

Как вспоминал канадский пилот Кеннет Дэви: "Сброс груза происходил на ипподром Роттердама, в небе было не протолкнуться от самолетов, а внизу на поле ипподрома, невзирая на запрет голландской полиции, метались люди. Потом мы узнали, что некоторые из них были убиты падающими мешками. Из выступлений сотрудников голландского посольства мы узнали, что в Голландии в то время примерно по 1000 человек в день умирают от голода.

Когда груз был сброшен, я увидел, что кто-то выложил на земле белыми простынями надпись: "GOD BLESS YOU RAF". От этого сообщения у меня и у многих глаза по возвращении домой были мокрыми от слез".

Всего за время проведения операций Manna и Chowhound, закончившихся после капитуляции Германии, английская и американская авиация совершила 5566 вылетов. Один самолет разбился в Северном море.