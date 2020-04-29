Постановление правительства Калининградской области от 28 апреля 2020 года № 238 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214 и от 24 апреля 2020 года № 228) следующие изменения:

1) постановление изложить в следующей редакции:

"О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции

В соответствии с подпунктами "м", "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" и от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", рекомендациями по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19, направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24, рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", направленными письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 14-4/10/П-2696, подпунктом "и" пункта 1 статьи 10 Закона Калининградской области от 19 декабря 1997 года № 46 "О защите населения и территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании постановлений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23 апреля 2020 года № 18р "О профилактических мерах по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)", от 23 апреля 2020 года № 19р "О профилактических мерах по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 17 марта 2020 года № 872, от 20 марта 2020 года № 1172 и от 26 марта 2020 года № 2895, предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 04 апреля 2020 года № 39-00-01/04-1583-2020, предложений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 15 апреля 2020 года №11, а также протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Калининградской области от 14 марта 2020 года № 09/04-05 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Ввести на территории Калининградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области.

2. Ввести на территории Калининградской области с 18 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) с запретом проведения на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий по 17 мая 2020 года.

3. Временно приостановить с 18 марта 2020 года проведение в Калининградской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).

4. Временно приостановить на территории Калининградской области:

1) с 28 марта 2020 года:

- деятельность ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов дистанционным способом, с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических мер (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

- деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, музеев, парков культуры и отдыха, зоопарков, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, библиотечных организаций, учреждений спортивной подготовки для детей и взрослых, подростковых и молодежных клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, спортивных клубов, секций, танцевальных, художественных, театральных студий, иных развлекательных и досуговых заведений для детей и взрослых;

2) с 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года:

- работу объектов торговли непродовольственными товарами (кроме объектов торговли, реализующих товары первой необходимости, и системообразующих предприятий), расположенных в торговых центрах и торговых комплексах и не имеющих отдельного входа;

- предоставление услуг физическим лицам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие физического лица, за исключением:

услуг, оказываемых дистанционным способом либо посредством курьерской доставки;

реабилитационных услуг;

услуг по уходу за престарелыми, детьми, иными нуждающимися лицами или иных услуг в сфере социального обслуживания населения;

транспортных услуг;

гостиничных услуг (в части исключительно услуг проживания);

ветеринарных услуг;

финансовых услуг, в том числе банковских и страховых;

медицинских услуг;

жилищно-коммунальных услуг;

услуг связи;

услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности;

услуг по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (из класса 95 ОКВЭД 2);

услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (из подкласса 45.2 ОКВЭД 2);

услуг по обслуживанию зданий и территорий (из класса 81 ОКВЭД 2);

услуг по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха (из группы 96.01 ОКВЭД 2);

услуг по организации похорон и связанных с этим услуг (из группы 96.03 ОКВЭД 2);

услуг по операциям с недвижимым имуществом (из класса 68 ОКВЭД 2);

услуг по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств (из вида 52.21.25 ОКВЭД 2);

фотоуслуг (из подкласса 74.2 ОКВЭД 2);

услуг по проведению образовательными учреждениями регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Калининградской области практических занятий по военно-учетным специальностям.

В целях настоящего постановления осуществление деятельности по соответствующему виду экономической деятельности определяется по коду основного вида деятельности;

- предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Калининградской области и государственных учреждений Калининградской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях при условии обеспечения предварительной записи граждан (государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде);

- предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (за исключением предоставления по предварительной записи услуг по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений), по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации), по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, по регистрации, подтверждению личности, восстановлению доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации, по предоставлению заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений, по оформлению и выдаче порубочного билета на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений, а также выдачи их результатов);

3) с 28 марта 2020 года до 01 июня 2020 года:

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ", а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия (за исключением граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках);

- деятельность объектов массового отдыха, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ";

4) с 06 апреля 2020 года до 01 июня 2020 года государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке.

5. Ввести временный запрет с 28 марта 2020 года по 17 мая 2020 года на курение кальянов:

1) в местах, предназначенных только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;

2) в помещениях и на территориях предприятий общественного питания;

3) в иных общественных местах.

6. Определить, что к организациям, на которые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и подпунктом "ж" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" их действие не распространяется, относятся организации, включенные в перечень согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны:

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований режима биологической безопасности для работников, в том числе:

- проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня;

- использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

- наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников и посетителей;

- обеспечение соблюдения работниками и посетителями (покупателями) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- обеспечение дезинфекции салонов автотранспортных средств с использованием дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным действием, а также контроль соблюдения пассажирами дистанции от других граждан не менее 1 метра (для организаций, осуществляющих подвоз сотрудников (работников) к местам работы);

- применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий;

- осуществление мероприятий, направленных на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- перевод граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5 пункта 7 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска;

2) принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций;

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

7. Обязать:

1) граждан, проживающих или временно находящихся на территории Калининградской области:

- воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

2) граждан, посещавших территории за пределами Российской Федерации:

- незамедлительно сообщать по номеру телефона 112 о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территории за пределами Российской Федерации, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания;

- в случае любого ухудшения состояния здоровья оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления (с представлением информации о своем пребывании на территории за пределами Российской Федерации) для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

- соблюдать изоляцию на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора;

3) граждан, прибывающих в Калининградскую область в период с 20 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года:

- представлять по прибытии в Калининградскую область находящимся в зале прилетов аэропорта "Храброво" сотрудникам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области и сотрудникам Западного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте информацию о себе (включая фамилию, имя, отчество, сведения о месте, датах пребывания за пределами Калининградской области за период 14 дней до даты прилета, контактную информацию, информацию о месте регистрации (месте фактического пребывания) на территории Калининградской области);

- соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в Калининградскую область:

прибывающих в аэропорт г. Калининграда (Храброво) и проживающих в Калининградской области - в домашних условиях (с возможностью посещения медицинских организаций, в том числе находящихся за пределами Калининградской области, по поводу заболеваний, указанных в пунктах 5, 6 приложения № 2 к настоящему постановлению);

прибывающих в аэропорт г. Калининграда (Храброво) и проживающих в других субъектах Российской Федерации - в условиях обсерватора;

- в случае любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций, при этом сообщать о своем прибытии на территорию Калининградской области, а также контактную информацию.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- сотрудников Отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Калининграде;

- сотрудников Управления специальной связи по Калининградской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи";

- лиц, прибывающих в Калининградскую область по приглашению Губернатора Калининградской области, первого заместителя Председателя Правительства Калининградской области - Руководителя аппарата Правительства Калининградской области либо заместителей Председателя Правительства Калининградской области в целях решения неотложных вопросов регионального значения;

4) граждан, проживающих совместно с прибывающими в период с 20 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года в аэропорт г. Калининграда (Храброво) и проживающими в Калининградской области, соблюдать режим изоляции в домашних условиях на 14 дней со дня прибытия указанных лиц;

5) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, соблюдать с 31 марта 2020 года режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (данное ограничение может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работникам сферы здравоохранения);

6) граждан не покидать места проживания (пребывания) с 31 марта 2020 года по 11 мая 2020 года, за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калининградской области (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- следования к месту проживания (пребывания) членов семьи - лиц старше 65 лет, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции (с целью обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости);

- следования к месту (от места) расположения объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности гражданина (членов его семьи);

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Передвижение граждан в целях, перечисленных в абзацах втором -девятом настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Указом Губернатора Калининградской от 15 апреля 2020 года № 22 "Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области".

Несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, не вправе покидать места проживания (пребывания) без сопровождения законных представителей.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

7) граждан соблюдать социальное дистанцирование, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

8) граждан соблюдать масочный режим:

- при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, а также на остановках всех видов транспорта общего пользования;

- при посещении аптек и аптечных пунктов, объектов торговли, вокзалов, аэропортов, государственных органов, органов местного самоуправления, иных общественных мест;

9) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

10) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области:

- воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

11) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах, местах проведения зрелищных, спортивных мероприятий), перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции;

12) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, товарищества собственников недвижимости проводить влажную уборку мест общего пользования многоквартирного дома, обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, кнопок домофонов, лифтового оборудования, почтовых ящиков и т.п.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по их применению;

13) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации на территории Калининградской области непродовольственных товаров, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции требования к организации работы объектов торговли, приведенные в приложении № 3 к настоящему постановлению;

14) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации на территории Калининградской области продуктов питания и товаров первой необходимости, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции требования к организации работы объектов торговли, приведенные в приложении № 3 к настоящему постановлению;

15) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Калининградской области деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции требования к организации работы парикмахерских и салонов красоты с 12 мая 2020 года, приведенные в приложении №4 к настоящему постановлению.

8. Органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

2) воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

3) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

4) обеспечить осуществление в подведомственных муниципальных организациях мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), их изоляции и направлению в медицинские учреждения, проведению ежедневной дезинфекции помещений и размещению информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными способами;

5) обеспечить с 30 марта 2020 года по 08 мая 2020 года в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования:

- работу дежурных групп, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;

- работу горячей линии по вопросам функционирования дежурных групп;

6) обеспечить с 12 мая 2020 года работу образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с установленным режимом пребывания детей;

7) обеспечить в период с 06 апреля и по день окончания учебного года работу муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего и среднего общего образования, с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;

8) организовать проведение с 27 апреля 2020 года в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в группах не более 10 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, для выпускников:

- девятых классов - по учебным предметам "математика", "русский язык";

- одиннадцатых классов - по учебным предметам "математика", "русский язык", а также по учебным предметам, которые обучающиеся будут сдавать по своему выбору.

Участие обучающихся в занятиях, указанных в настоящем подпункте, а также график их проведения должны быть согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся;

9) обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющим право на бесплатное питание, за период с 30 марта 2020 года по день окончания учебного года (за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с Законом Калининградской области 21 сентября 2018 года № 206 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях"), с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

9. Частным организациям, а также государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим образовательную деятельность на территории Калининградской области:

1) осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

3) организовать:

- реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, демонстрационных экзаменов в группах не более 10 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

10. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за март и апрель 2020 года, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание указанной задолженности.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в марте, апреле 2020 года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

11. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в пределах своей компетенции:

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

- оказывать содействие органам исполнительной власти Калининградской области в реализации мер по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции;

2) гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

12. Органам исполнительной власти Калининградской области:

1) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Губернатора Калининградской области, данному после 16 марта 2020 года;

2) организовать взаимодействие с подведомственными им государственными организациями Калининградской области, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками настоящего постановления;

3) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления.

13. Министерству развития инфраструктуры Калининградской области:

1) совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области организовать введение температурного мониторинга пассажиров на железнодорожных вокзалах и автовокзале города Калининграда перед посадкой;

2) организовать обеспечение транспортирования лиц, прибывающих в аэропорт г. Калининграда (Храброво) в период с 20 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года и проживающих в других субъектах Российской Федерации, до места изоляции (в обсерватор), с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

14. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области обеспечить контроль за соблюдением лицами, указанными в подпунктах 3, 4 пункта 7 настоящего постановления, требований по изоляции.

15. Управлению по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (Пресс-службе) Правительства Калининградской области организовать своевременное и полное информирование лиц, прибывающих в Калининградскую область, о необходимости выполнения требований по изоляции через средства массовой информации.

16. Министерству образования Калининградской области, Министерству по культуре и туризму Калининградской области, Министерству социальной политики Калининградской области, Министерству спорта Калининградской области обеспечить выполнение находящимися в их ведении государственными учреждениями Калининградской области, осуществляющими образовательную деятельность, следующих мероприятий:

1) реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;

2) проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, демонстрационных экзаменов в группах не более 10 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;

3) выявление обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких обучающихся на учебных местах;

4) обеспечение ежедневной дезинфекции помещений указанных государственных учреждений.

17. Министерству образования Калининградской области:

1) организовать в период с 06 апреля 2020 года по день окончания учебного года работу образовательных организаций Калининградской области с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;

2) организовать проведение с 27 апреля 2020 года в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в группах не более 10 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, для выпускников:

- девятых классов - по учебным предметам "математика", "русский язык";

- одиннадцатых классов - по учебным предметам "математика", "русский язык", а также по учебным предметам, которые обучающиеся будут сдавать по своему выбору.

Участие обучающихся в занятиях, указанных в настоящем подпункте, а также график их проведения должны быть согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся;

3) обеспечить выдачу продуктовых наборов за период с 30 марта 2020 года по день окончания учебного года, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер:

- обучающимся в государственных общеобразовательных организациях, имеющим право на бесплатное питание за счет средств областного бюджета, в соответствии с нормативами обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области, имеющим право на бесплатное питание за счет средств областного бюджета, в соответствии с нормативами обеспечения питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области;

4) организовать 06 мая 2020 года (резервный день) проведение итогового сочинения для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, с соблюдением санитарнопротивоэпидемических мер;

5) организовать 18 мая 2020 года (резервный день) проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся по образовательным программам основного общего образования, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

18. Министерству социальной политики Калининградской области обеспечить выдачу продуктовых наборов за период с 30 марта 2020 года по день окончания учебного года, с соблюдением санитарнопротивоэпидемических мер, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области, имеющим право на бесплатное питание.

19. Заместителю Председателя Правительства Калининградской области И.А. Баринову осуществлять:

1) контроль за исполнением настоящего постановления;

2) мониторинг ситуации, связанной с распространением в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, и ежедневное представление информации Губернатору Калининградской области.

20. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.";

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение № 3 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) приложение № 4 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

20. Постановление вступает в силу с 29 апреля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов





Приложение № 1 к постановлению Правительства Калининградской области от 28 апреля 2020 г. № 238





Приложение № 1 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Перечень организаций, на которые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и подпунктом "ж" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" их действие не распространяется

1. Организации, осуществляющие экономическую деятельность в сфере обрабатывающих производств, включенных в раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст.

2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также организации, осуществляющие производство товаров (работ, услуг) по заказу организаций оборонно-промышленного комплекса.

3. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:

1) геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории Калининградской области;

2) заготовки древесины (лесозаготовки).

4. Организации, обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:

1) в рамках государственных и муниципальных контрактов;

2) в рамках контрактов, заключенных на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

3) для организаций в сфере строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства;

4) для организаций, обеспечивающих выполнение работ по строительству и содержанию дорог;

5) для организаций всех форм собственности, оказывающих медицинские услуги;

6) поставщиков, дистрибьютеров, служб доставки и курьерских служб.

5. Операторы морских терминалов.

6. Организации, обеспечивающие деятельность организаций, оказывающих транспортные услуги, в том числе в части продажи проездных билетов.

7. Организации, выполняющие работы:

1) по строительству многоквартирных и индивидуальных жилых домов, иных объектов недвижимости;

2) по строительству и ремонту объектов федеральной собственности;

3) по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) объектов в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов;

4) по строительству (реконструкции) объектов в рамках Федерального закона от 10 января 2006 года № 16-ФЗ "Об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

5) по строительству (реконструкции) объектов в индустриальных (промышленных) парках Калининградской области;

6) по строительству объектов (в рамках заключенных договоров (контрактов), инвестиционных соглашений) в специальном административном районе на территории острова Октябрьского (Калининградская область);

7) по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) объектов промышленности и агропромышленного комплекса;

8) по проектированию, выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции объектов в рамках заключенных концессионных соглашений.

8. Организации, выполняющие проектно-изыскательские работы, а также экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий для организаций, указанных в пункте 7 настоящего перечня.

9. Ресурсоснабжающие организации, выполняющие работы в рамках договоров технологического присоединения для организаций, указанных в пункте 7 настоящего перечня.

10. Службы заказчиков, технических заказчиков, организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом реализации объектов капитального строительства в Калининградской области.

11. Организации-поставщики строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, используемых организациями, относящимися к категориям, указанным в пункте 7 настоящего перечня, организации, обеспечивающие поставку горюче-смазочных материалов, автозапчастей к автотранспортным средствам, организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт строительной техники, оборудования и инструмента.

12. Специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

13. Рассчетно-кассовые центры и иные организации, осуществляющие начисление и прием платежей за жилищно-коммунальные услуги.

14. Организации, обеспечивающие выполнение строительных или ремонтно-восстановительных работ по поддержанию энергосистемы Калининградской области в рабочем режиме.

15. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организации, участвующие в предоставлении мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Калининградской области, учредителями которых выступают органы исполнительной власти Калининградской области.

16. Организации, обеспечивающие деятельность юридических лиц (резидентов) на территории промышленных (индустриальных) парков Калининградской области, в том числе осуществляющие управление совокупностью объектов промышленной инфраструктуры, включая объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, административные, производственные, складские, а также иные помещения и объекты технической, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

17. Организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (из класса 68 ОКВЭД 2).

18. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (из класса 80 ОКВЭД 2).

19. Организации, осуществляющие кадастровую деятельность.

20. Союз "Калининградская торгово-промышленная палата".

21. Государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр обеспечения организации и проведения торгов".

22. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Природный парк "Виштынецкий".

23. Государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области".

24. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Центр молодежи".

25. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Калининградский областной центр развития добровольчества".

26. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую, оптово-розничную и розничную торговлю непродовольственными товарами (за исключением указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 4 настоящего постановления).





Приложение № 2 к постановлению Правительства Калининградской области от 28 апреля 2020 г. № 238





Приложение № 2 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции с 31 марта 2020 года

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа:2

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посешение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 3 к постановлению Правительства Калининградской области от 28 апреля 2020 г. № 238





Приложение № 3 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Требования к организации работы на территории Калининградской области объектов торговли в период действия неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции

1. Разрешенное время обслуживания посетителей для объектов торговли, расположенных в торговых центрах и торговых комплексах и не имеющих отдельного входа с улицы: понедельник - пятница с 10:00 до 18:00 (по местному времени), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

2. Проведение перед открытием объекта торговли уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

3. Организация ежедневного (перед началом рабочей смены) "входного фильтра":

1) с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

2) с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися с территорий за пределами Российской Федерации.

4. Организация при входе в объект торговли мест обработки рук:

1) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового спирта не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов;

2) парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов);

3) дезинфицирующими салфетками.

5. Доступ на объект торговли посетителей (покупателей) только при наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

6. Недопуск в объект торговли посетителей (покупателей) с повышенной температурой тела (выявляемой посредством бесконтактной термометрии) и (или) с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк).

7. Единовременное нахождение в объекте торговли посетителей (покупателей) из расчета:

1) на 50 кв. метров общей площади объекта торговли - не более одного посетителя (покупателя);

2) в случае, если общая площадь объекта торговли составляет менее 50 кв. метров, - один посетитель (покупатель).

8. Ограничение контактов между работниками, а также между работниками и посетителями (покупателями) путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

1) обеспечение соблюдения в торговом зале и у касс расстояния между посетителями не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

2) ограничение доступа посетителей (покупателей) на объект торговли при невозможности соблюдения требования, указанного в подпункте 1 настоящего пункта;

3) организация ожидания за пределами объекта торговли при непредвиденном скоплении очереди, с соблюдением расстояния между гражданами не менее 1,5 метра;

4) ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых (выход за территорию (при наличии), перемещение внутри объекта торговли);

5) запрет приема пищи на рабочих местах;

6) выделение специально отведенного помещения для приема пищи (с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком).

9. Создание условий для соблюдения работниками правил личной гигиены (частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового спирта не менее 60% по массе, парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов).

10. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты -маской (одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа и перчатками.

11. Контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты.

12. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на наличие респираторных заболеваний, с термометрией.

13. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных), с обеспечением режима самоизоляции.

14. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

15. Проветривание помещений каждые два часа.

16. Обработка всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму после завершения обслуживания каждого клиента на кассе.

17. Подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и (или) видеофиксация).

18. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.





Приложение № 4 к постановлению Правительства Калининградской области от 28 апреля 2020 г. № 238





Приложение № 4 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Требования к организации работы с 12 мая 2020 года парикмахерских и салонов красоты в период действия неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области

1. Проведение перед открытием парикмахерской или салона красоты уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного (перед началом рабочей смены) "входного фильтра":

1) с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

2) с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися с территорий за пределами Российской Федерации.

3. Организация при входе в парикмахерскую (салон красоты) мест обработки рук:

1) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового спирта не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов;

2) парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов);

3) дезинфицирующими салфетками.

4. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

1) обслуживание только по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;

2) исключение ожидания обслуживания посетителями внутри парикмахерской (салона красоты), при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра);

3) оказание услуг каждому посетителю в отдельном кабинете (отгороженной кабине);

4) организация посменной работы работников;

5) ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых (выход из парикмахерской (салона красоты), перемещение внутри парикмахерской (салона красоты);

6) запрет приема пищи на рабочих местах;

7) выделение специально отведенного помещения для приема пищи (с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком).

5. Создание условий для соблюдения работниками правил личной гигиены (частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового спирта не менее 60% по массе, парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов).

6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты IV типа - пижамой, медицинским халатом, шапочкой, маской (одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа или респиратором фильтрующим, перчатками, бахилами (моющейся обувью).

7. Контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты.

8. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на наличие респираторных заболеваний, с термометрией.

9. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных), с обеспечением режима самоизоляции.

10. Недопуск к работе лиц без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.

11. Проведение ежедневной (после окончания работы) стирки по договору со специализированной организацией или непосредственно в парикмахерской (салоне красоты).

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

13. Проветривание помещений каждые два часа или после каждого посетителя.

14. Обработка всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) после завершения обслуживания каждого клиента с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

15. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

16. Подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и (или) видеофиксация).

17. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.







