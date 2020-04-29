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29 апреля 2020 г.

Указ губернатора Кировской области от 29 апреля 2020 года № 62 "О внесении изменения в Указ Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44"

Дата подписания 29 апреля 2020 г.
Опубликован 29 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Кировской области от 17 марта 2020 года № 44 "О введении режима повышенной готовности"

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести изменение в Указ Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", изложив пункт 2-1 в следующей редакции:

"2-1. Правительству Кировской области обеспечить разработку и принятие в установленном порядке правовых актов по реализации указов Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Губернатор Кировской области И.В.Васильев



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