Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2020 года № 248 "О внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края и о приостановлении действия отдельных их положений"

В соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", в целях поддержания уровня жизни отдельных категорий граждан постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 31 марта 2005 г. № 271 "О Порядке предоставления ежегодной денежной выплаты многодетным семьям" следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Абзац второй пункта 9 приложения к настоящему постановлению действует до 1 октября 2020 г. включительно.";

2) пункт 9 приложения дополнить абзацем следующего содержания:

"При обращении за назначением ежегодной денежной выплаты со всеми необходимыми документами в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. месяцем обращения считается месяц, в котором возникло право на обращение, но не ранее 1 апреля 2020 г.".

2. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 15 сентября 2005 г. № 860 "О Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям жителей Краснодарского края" следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Пункт 15 1 приложения к настоящему постановлению действует до 1 октября 2020 г. включительно.";

2) приложение дополнить пунктом 151 следующего содержания:

"151. При обращении за назначением либо перерасчетом ежемесячной денежной выплаты со всеми необходимыми документами в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. месяцем обращения считается месяц, в котором возникло право на обращение, но не ранее 1 апреля 2020 г.".

3. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 18 сентября 2006 г. № 811 "О Порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Краснодарском крае" следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Абзац четвертый пункта 20 приложения к настоящему постановлению действует до 1 октября 2020 г. включительно.";

2) пункт 20 приложения дополнить абзацем следующего содержания:

"При обращении за назначением компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг со всеми необходимыми документами в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. месяцем обращения считается месяц, в котором возникло право на обращение, но не ранее 1 апреля 2020 г.".

4. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июля 2010 г. № 635 "О Порядке предоставления социальной выплаты в виде денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, за исключением детей первых шести месяцев жизни, родившихся не ранее 1 августа 2014 года и находящихся на смешанном или искусственном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Краснодарском крае, дающим право на получение пособия на ребенка" следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Абзац шестой пункта 8 приложения к настоящему постановлению действует до 1 октября 2020 г. включительно.";

2) пункт 8 приложения дополнить абзацем следующего содержания:

"При обращении за назначением денежной компенсации со всеми необходимыми документами в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. месяцем обращения считается месяц, в котором возникло право на обращение, но не ранее 1 апреля 2020 г.".

5. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 мая 2016 г. № 314 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт" следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Абзац четвертый пункта 4.9 приложения к настоящему постановлению действует до 1 октября 2020 г. включительно.";

2) пункт 4.9 приложения дополнить абзацем следующего содержания:

"При обращении за назначением компенсации по оплате взноса на капитальный ремонт со всеми необходимыми документами в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. месяцем обращения считается месяц, в котором возникло право на обращение, но не ранее 1 апреля 2020 г.".

6. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 30 ноября 2005 г. № 1131 "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края в 2006-2023 годах" изменение, дополнив приложение пунктом 5.21 следующего содержания:

"5.21. Срок действия проездных документов по льготной стоимости, представляющих собой бумажный носитель либо пластиковую карту, в которой содержится часть реквизитов в электронной форме, приобретенных (активированных) на апрель 2020 года, продляется на май 2020 года,".

7. Приостановить до 1 октября 2020 г. включительно:

1) действие абзацев первого, четвертого пункта 21 приложения к постановлению главы администрации Краснодарского края от 18 сентября 2006 г. №811 "О Порядке предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Краснодарском крае";

2) действие абзацев первого, третьего пункта 4.11 приложения к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 мая 2016 г. № 314 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт".

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

9. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







