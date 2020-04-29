Закон Красноярского края от 29 апреля 2020 года № 9-3857 "О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона края "О налоге на имущество организаций"

Статья 1

Внести в Закон края от 8 ноября 2007 года № 3-674 "О налоге на имущество организаций" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 30 ноября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 21 июля 2008 года, № 36 (257); 29 декабря 2008 года, № 73 (294); Наш Красноярский край, 2009, 20 октября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 23 ноября 2009 года, № 61 (357); 26 июля 2010 года, № 37 (408); 29 ноября 2010 года, № 58 (429); 11 апреля 2011 года, № 14 (455); 10 мая 2011 года, № 21 (462); Наш Красноярский край, 2011, 23 ноября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 22 декабря 2011 года, № 68 (509); Наш Красноярский край, 2012, 4 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 9 июля 2012 года, № 30 (542); Наш Красноярский край, 2012, 19 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 1 июля 2013 года, № 27 (602); 14 февраля 2014 года № 4 (632); Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 21 декабря 2015 года, 19 июля 2016 года, 22 июля 2016 года, 27 октября 2017 года, 30 ноября 2017 года, 6 декабря 2017 года, 26 октября 2018 года, 16 ноября 2018 года, 18 декабря 2019 года) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Установить на налоговый период 2020 года ставку налога на имущество организаций в размере 0 процентов для организаций, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

а) обрабатывающие производства (раздел С), за исключением классов 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30;

б) торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (класс 45 раздела G);

в) торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (класс 46 раздела G), за исключением подгруппы 46.12.1, группы 46.17, подгруппы 46.18.1, подкласса 46.3, подгрупп 46.44.2, 46.45.2, групп 46.46, 46.71;

г) торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (подгруппа 47.19.1 раздела G);

д) деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента (подгруппа 47.19.2 раздела G);

е) торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (подкласс 47.4 раздела G);

ж) торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (подкласс 47.5 раздела G);

з) торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (подкласс 47.6 раздела G);

и) торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (подкласс 47.7 раздела G);

к) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (подкласс 47.8 раздела G);

л) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (подкласс 49.3 раздела Н);

м) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (подкласс 49.4 раздела Н);

н) деятельность пассажирского воздушного транспорта (подкласс 51.1 раздела Н);

о) деятельность грузового воздушного транспорта (группа 51.21 раздела Н);

п) деятельность автовокзалов и автостанций (вид 52.21.21 раздела Н);

р) деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом (подгруппа 52.23.1 раздела Н);

с) деятельность по предоставлению мест для временного проживания (класс 55 раздела I);

т) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 раздела I);

у) деятельность издательская (класс 58 раздела J);

ф) деятельность в области демонстрации кинофильмов (группа 59.14 раздела J);

х) деятельность в области телевизионного и радиовещания (класс 60 раздела J);

ц) деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (класс 73 раздела М);

ч) деятельность профессиональная научная и техническая прочая (класс 74 раздела М);

ш) деятельность по трудоустройству и подбору персонала (класс 78 раздела N);

щ) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (класс 79 раздела N);

ы) деятельность по организации конференций и выставок (подкласс 82.3 раздела N);

э) образование дошкольное (группа 85.11 раздела Р);

ю) образование дополнительное детей и взрослых (группа 85.41 раздела Р);

я) стоматологическая практика (группа 86.23 раздела Q);

я.1) деятельность санаторно-курортных организаций (подгруппа 86.90.4 раздела Q);

я.2) деятельность по уходу с обеспечением проживания (класс 87 раздела Q);

я.3) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (класс 88 раздела Q);

я.4) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (класс 90 раздела R);

я.5) деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (класс 91 раздела R);

я.6) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (класс 93 раздела R);

я.7) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (класс 95 раздела S);

я.8) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (группа 96.01 раздела S);

я.9) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (группа 96.02 раздела S);

я.10) деятельность физкультурно-оздоровительная (группа 96.04 раздела S).

Налоговая ставка, установленная в настоящем пункте, применяется организациями, указанными в настоящем пункте, при соблюдении в налоговом периоде одновременно следующих условий:

выручка от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов экономической деятельности, указанных в настоящем пункте, за налоговый период 2020 года составила не менее 70 процентов доходов от реализации товаров (работ, услуг);

размер заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику организации и (или) ее обособленного подразделения, зарегистрированных на территории Красноярского края, в каждом месяце налогового периода составляет:

в отношении работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), - не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", с начислением на него районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями;

в отношении иных работников - не ниже размера, рассчитанного в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

По итогам налогового периода организации, указанные в настоящем пункте, представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий, установленных настоящим пунктом.

При применении налоговой ставки, установленной в настоящем пункте, положения пункта 5 настоящей статьи не применяются.";

2) дополнить статьей 2.1 следующего содержания:

"Статья 2.1

Организации, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом экономической деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (подгруппа 68.20.2 раздела L), вправе уменьшить сумму налога на имущество организаций, исчисленного по итогам налогового периода 2020 года, на величину снижения арендной платы по договорам аренды зданий и нежилых помещений при соблюдении следующих условий:

договоры аренды заключены до 1 марта 2020 года и прошли государственную регистрацию до 1 апреля 2020 года;

дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы, заключены 1 марта 2020 года и позже;

в отношении зданий и нежилых помещений, сданных в аренду, осуществлена государственная регистрация права собственности;

основным видом деятельности арендатора в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, является вид деятельности из числа указанных в пункте 23 статьи 2 настоящего Закона.

По итогам налогового периода организации, указанные в абзаце первом настоящей статьи, представляют в налоговые органы документы, подтверждающие выполнение условий, установленных настоящей статьей.";

3) статью 5 дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"20. Пункт 23 статьи 2 ,статья 2.1 утрачивают силу с 1 января 2021 года.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс







