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29 апреля 2020 г.

Постановление администрации Курской области от 29 апреля 2020 года № 447-па "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 29 апреля 2020 г.
Опубликован 29 апреля 2020 г.
Вступает в силу 1 мая 2020 г.

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее -Указ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курской области, Администрация Курской области постановляет:

1. Определить, что Указ не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по следующим видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК029 (КДЕС Ред.2):

1) "Добыча прочих полезных ископаемых" (ОКВЭД2 08);

2) "Обрабатывающие производства" (ОКВЭД2 13-33);

3) "Строительство" (ОКВЭД2 41-43);

4) "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (ОКВЭД2 45.20);

5) "Ремонт электронной бытовой техники" (ОКВЭД2 95.21);

6) "Ремонт бытовой техники" (ОКВЭД2 95.22.1);

7) "Ремонт обуви и прочих изделий из кожи" (ОКВЭД2 95.23);

8) "Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты" (ОКВЭД2 96.02).

2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Курской области хозяйственную деятельность в соответствии с видами экономической деятельности, указанными в пункте 1 настоящего постановления, уведомляют отраслевые органы исполнительной власти Курской области:

1) о количестве работников, занятых в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

2) принятых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Отраслевые органы исполнительной власти Курской области, указанные в приложении к настоящему постановлению, осуществляют мониторинг исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями требований, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и информируют контрольно-надзорные органы о фактах выявленных нарушений для принятия мер по компетенции.

4. Постановление вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт


Приложение к постановлению Администрации Курской области от 29.04.2020 № 447-па

Перечень отраслевых органов исполнительной власти Курской области

1. Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области.

2. Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

3. Комитет строительства Курской области.



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