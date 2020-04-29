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29 апреля 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 28 апреля 2020 года № 255 "О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области"

Дата подписания 28 апреля 2020 г.
Опубликован 29 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля) следующее изменение:

Дополнить пунктом 1.6.4 следующего содержания:

"1.6.4. Рекомендовать гражданам, прибывающим в Липецкую область, а также гражданам путь следования которых проходит по территории Липецкой области, иметь справку, свидетельствующую об отсутствии у них подтвержденной новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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